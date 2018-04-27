咘咘累到睡癱 賈靜雯夫妻合體驚喜現身動物園

2018年04月27日 17:22 中時電子報 蔡曉婷

賈靜雯和咘咘合影。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書）

咘咘坐在烏龜和河馬造型雕塑上。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯發文。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯最近帶著2歲咘咘、1歲波妞「回鍋」參加《媽媽是超人3》獲得廣大人氣，今(27日)賈靜雯在臉書分享夫妻倆陪咘咘參加校外教學，咘咘回程累癱睡到翻白眼，賈靜雯則為先前在節目中爆料女兒最怕的「Coco老師」說話，笑說：「coco老師真的一點都不兇！！她是讓孩子們愛到心裡的棒棒老師」。

咘咘最近在《媽媽3》中因偏食不愛吃青菜，賈靜雯便搬出女兒最怕的搬出「Coco老師」這張王牌，讓咘咘當場嚇哭，最後乖乖吃青菜，也讓眾人好奇Coco老師究竟是何方神聖，讓可愛的咘咘光聽到名字就懼怕。

今稍早賈靜雯分享和修杰楷、咘咘逛動物園天倫樂照，透露一家三口參加咘咘的校外教學，並讚：「好的老師們能夠讓小朋友對學習充滿興趣。謝謝傳說中的coco老師帶隊讓我們渡過開心親子一日遊（coco老師真的一點都不兇！！她是讓孩子們愛到心裡的棒棒老師）」。

最後賈靜雯有感而發說非常珍惜忙裡偷閒的日子，呼籲家長要多花時間陪孩子，「一轉眼他們就大了⋯珍惜有他們陪伴的時光喔」，粉絲則說：「想看看傳聞中令咘咘聞之色變的coco老師！」、「天去也有遇到你們，本人真的好正好瘦跟紙片人一樣」、「Coco老師因此紅了」。

(中時電子報)