兩岸領導人見面 蔡英文總統：沒涉政治前提、對等原則 我們也樂見

蔡總統表示，只要沒有設政治前提，且在對等的原則下，我們也樂見跟對岸領導人見面。（曾薏蘋攝）

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兩岸領導人見面，總統：不設政治前提、對等。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今天南下，啟動5加2產業創新系列行程，被問到有關今天兩韓會談及是否也期待兩岸領導人會面；總統表示，「有助於維持兩岸和平跟穩定，我們都樂於來做」，至於跟對岸領導人見面這件事，「只要沒有設政治前提，且在對等的原則下，相信沒有任何一個台灣的總統會拒絕，我們也樂見跟對岸領導人見面。」

總統在媒體問到有關兩韓會談一事指出，兩韓情勢，國安團隊都有在密切關注，「我們作為區域的一員，我們是非常關注也是非常期待，在區域內每個份子，每個國家都能夠盡自己的責任，來維持區域的和平跟穩定」。

她說，今天看到兩韓領導人會面，也是希望一個走向區域更穩定的發展的一步，「後續我們都會持續來關注、注意。」

兩韓領導人見面後，媒體追問，是否也期待與對岸領導人見面？總統表示，她也講過，任何區域國家都必須承擔區域穩定的責任，「我們也非常樂意，有這個決心來承擔責任，我們執政以來都維持一直非常穩定的立場，也全力在維持兩岸穩定跟和平，有助於維持兩岸和平跟穩定，我們都樂於來做」。

至於跟對岸領導人見面這件事，「只要沒有設政治前提，且在對等的原則下，相信沒有任何一個台灣的總統會拒絕，我們也樂見跟對岸領導人見面。」

(中時 )

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