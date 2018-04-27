頂級生活新提案！入住「晶英國際行館」開超跑、搭遊艇一次滿足

2018年04月27日 18:15 中時 徐力剛

貴賓駕駛超跑奔馳國際賽道，享受呼嘯而過快感。（圖片提供／晶英國際行館）

搭乘私人遊艇徜徉港灣風光。（圖片提供／晶英國際行館）

日落時分鳥瞰港都高雄風光好不愜意。（圖片提供／晶英國際行館）

「御典侶驛」房型空間寬敞，完美搭配木質調色系裝潢。（圖片提供／晶英國際行館）

看準金字塔頂級客群商機，晶英國際行館推出三天兩夜的「瀟灑人生」客製化渡假行程，專屬超跑、私人遊艇、饕餮美饌與舒適酒店住宿齊聚，開啟完美假期，即日起至6月15日搶先開賣。

全新「瀟灑人生」專案，重新詮釋與好友相聚美好時光，駕駛超跑奔馳於國際級賽事場地，享受酣暢速度感，搭乘私人遊艇由亞洲新灣區出發，徜徉在蔚藍海洋與白雲交織絕美景致中，享受海上餐酒聚會歡度時光。

玩樂過後，可前往「Ukai-Tei Kaohsiung」鐵板燒及牛排館享用精緻午宴，大啖特選黑毛但馬和牛、田村牧場和牛、伊勢龍蝦、鱈場蟹等美食，帶給味蕾全新衝擊。夜間安排館內會員制高空酒吧「雲垂之星」特調品味時段，輕啜一口調酒，耳邊傳來爵士鋼琴美妙音律，放緩步調感受生活美好。

夜間入住客房，每層6至10間房間數把關賓客隱私，館內以東方簡約禪風為主題設計，結合在地故事與設計巧思文藝氣息濃厚，激盪出全新火花，並配有專人藝術導覽服務，走入文化與藝術殿堂。「瀟灑人生」專案中，至少搭配一位私人管家同行，提供無微不至服務，貴賓來此身心靈都放鬆。雙人成行每人48888元+10%起，需滿14至16人成團。

(中時 )