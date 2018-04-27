小嫻剪「男生頭」重獲新生！為戲落髮演帥氣女兵

2018年04月27日 17:28 中時 林淑娟

小嫻演女兵。（TVBS）

眾演員落髮前開心合影。（TVBS）

小嫻等女演員都為了新戲落髮。（TVBS）

TVBS全新國語八點檔《女兵日記》正如火如荼地趕拍中，久未演戲的小嫻，選擇以吃苦耐勞的「女兵」角色回歸，出道以來都是長髮造型的她不僅為戲落髮，還要在軍營中度過為期3個月的操兵生涯，她表示：「已等待這一刻等很久了，既期待又興奮，希望我當完兵後會有重獲新生的感覺。」對於為戲改頭換面，她一口答應說：「我作了決定就不會後悔，而且我的頭髮留得很快，一個月就可以長1.2公分，頭髮再留就有了。」

比起其他女兵因落髮哭成一團，小嫻反而對於剪短髮相當興奮、灑脫，當美髮師第一刀剪下去，她加碼說：「不夠短，還要再短，我要乾淨俐落的感覺。」毫不留情將多年長髮剪成俐落男生頭，搖身一變成帥氣酷妹。問她問她會不會不捨得？小嫻摸摸自己的頭說：「這個長度讓我感到舒服自在，覺得自己有重獲新生的感覺。」

《女兵日記》卡司包括劉香慈、楊晴、小嫻、羅平、林柏彥、梁登凱、鯰魚哥、陳謙文等演員，在劇中從最初互看不順眼，到在軍中生活點滴互相扶持的同袍之情，是一齣熱血正能量的「女力」大戲。小嫻在劇中飾演與丈夫個性不和，離家獨自撫養五歲女兒的失婚婦女，在偶然機會下看到國軍招考，遂選擇投效有穩定收入扶養女兒的海軍陸戰隊。戲中角色與現實生活的她有點雷同，讓她演來感觸良多。

日前在軍營中拍攝女兵集體剃頭的大場戲，TVBS董事長張孝威特別南下屏東軍營探班，替這些為戲落髮的女演員們打氣鼓勵。除了小嫻，包含其他女兵楊雅筑、梁舒涵等主要女演員，再加臨演女兵共約50人左右，大家排隊輪流剃髮，場面相當壯觀。楊雅筑及梁舒涵在落髮時含住淚水，對於要剪到如男生般的短髮百般不捨，剪完後還互相虧對方：「你是誰啊！」

(中時 )