助癌友減輕淋巴水腫 黃睦升獲全國模範勞工

2018年04月27日 18:12 中時 謝瓊雲

大城鄉美豐和西港國小陶藝社團指導老師許宗換(右)，在脊髓損傷後投入陶藝創作並返鄉以藝術陶冶偏鄉兒童心靈，在2008年獲選為台灣工藝之家後，今年再度榮獲彰化縣身障模範勞工殊榮。(謝瓊雲攝)

彰化鹿港基督教醫院復健技術課主任黃睦升，從事物理治療師17年，選擇冷門的癌症復健，為許多癌友減輕淋巴水腫困擾，今年被提報為全國模範勞工，27日下午也獲彰化縣長魏明谷頒獎表揚。

42歲的黃睦升退伍後進入鹿基擔任物理治療師，第3年就被指派到澳洲學習淋巴水腫復健，返台後並成為專業講師。鹿基身為地區醫院，將物理、語言及職能治療三者合併，他接下主管職後，簡化行政流程，3年前還引進設置1名專職個案管理師，協助家屬與醫院省下許多文書申請的作業時間。

澳洲回來第一年，他曾為1名60多歲乳癌患者按摩淋巴引流，療程後腫漲的左手變得比右手還細，不料卻因癌細胞轉移肺部，患者在隔周驟逝，令他震撼；不想直接面對生離死別，導致多數治療師不願從事癌症復健，但黃睦升一路走來仍選擇繼續陪伴癌友減輕病痛。

另外，大城鄉民許宗換原本是修車師傅，30多年卻不慎摔傷下半身癱瘓得靠輪椅代步，1987年他參與陶瓷職訓後成為指導老師，1993年返鄉成立陶園工作坊並於2005年起在母校美豐國小和西港國小兩所小學指導陶藝社團學生捏陶，以藝術陶冶偏鄉兒童的心靈，是全國第一位脊髓損傷者榮獲文化部評選為「台灣工藝之家」殊榮者，今年也獲全縣模範身障勞工，在太太陪同下出席受獎。

彰化縣政府下午在花壇全國麗園餐廳表揚全縣410名績優模範勞工和10名身障模範勞工，彰化縣長魏明谷親自出席頒獎，致詞時感謝全縣65餘萬勞工朋友的付出與貢獻；他說，去年下班年彰化縣平均失業率3.6%全國第2低，是所有縣民與縣府共同努力的成果。

(中時 )