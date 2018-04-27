107年災防演練 朱立倫：全力落實防災整備工作

新北市政府27日上午在永和區中正橋河濱公園舉辦「107年災害防救暨防汛演習」，總計動員救災人員1196名。（葉書宏攝）

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新北市政府27日上午在永和區中正橋河濱公園舉辦「107年災害防救暨防汛演習」，總計動員救災人員1196名。（葉書宏攝）
新北市政府27日上午在永和區中正橋河濱公園舉辦「107年災害防救暨防汛演習」，總計動員救災人員1196名。（葉書宏攝）

汛期即將來臨，新北市政府今（27日）上午在永和區中正橋河濱公園舉辦「107年災害防救暨防汛演習」，由市長朱立倫主持，總計動員救災人員1196名，朱立倫強調，新北已經做好防災整備，災害來臨時會有最即時的災害應變能力。

朱立倫表示，此次演練是近年來最大規模的水域防救災演練，整合所有可能的狀況，無論颱風、火災、地震或各種化學災害，都做實際模擬演練，包含政府、國軍及民間單位全力配合，投入陸海空的各項救災資源，都能夠整合到位，這才是真正救災的精髓。

朱立倫表示，除了去年災害的復原工作一一完成，更要隨時做好準備，因為現在不只是颱風，瞬間強降雨就會造成嚴重災情，因此在土石流的防災整備以及河川整治都要特別注意。

消防局表示，演習共規畫10項演練項目，25項操練情境，總計動員救災人員1196名，80艘各式船艇、141 輛救災車輛及3架次航空直升機參與演練，規模為近年最大，另外，結合國軍及近百位替代役男投入演習，提升全市救災能量，務求在災害時發揮最大戰力。

值得一提，全台唯一、造價逾千萬元的新式指揮車也在演習中亮相。新北市消防局特搜大隊副大隊長顏一加表示，台南震災發生後，為因應大型災害發生，特別研發指揮車的規格，可同時吊運2個貨櫃，作為指揮艙與器材艙，另可提供救災人員休息、整備的空間。

朱立倫最後提到，面對各種災害，應發揮二心、二力，企圖心、同理心與協調力、執行力，將災前整備與復原重建做好做足，更感謝每個辛苦投入的人員，讓防災演練順利完成。

(中時 )

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