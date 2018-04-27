董事長主唱疑喝假酒 遍尋中西名醫麻半年

王俊傑（右）與吉董有20年好交情。（這虎音樂工作室提供）

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王俊傑（右）與吉董有20年好交情。（這虎音樂工作室提供）

視障鋼琴詩人王俊傑與董事長樂團的主唱吉董相識20年，曾於1997年推出合輯《ㄞ國歌曲》，吉董透露有次王俊傑邀他烤肉，還請他喝學生私釀的酒，沒想到只喝一杯，吉董就覺得腳開始發麻，且一麻就是半年，期間他緊張得到遍尋中西名醫，直到有次醫生好友幫他看診，吉董詢問：「是否喝到假酒？」醫生回他：「喝到假酒不會腳麻，會失明。」吉董笑答：「對！我就是跟失明的人喝酒。」

王俊傑視神經萎縮而先天全盲，從事編曲、配樂與唱片製作20年，曾獲金曲獎提名肯定；談到吉董，王俊傑感恩說去年夏天的一個周末，吉董專程帶孩子來自己家中一起烤肉，兩人促膝長談，吉董熱心想著如何讓王俊傑的作品被大家看見。因此推動「耳朵帶我去旅行」讓創作者充電再出發的計畫。

由文化部影視及流行音樂產業局補助，這虎音樂工作室與黑暗對話社會企業跨界合作「耳朵帶我去旅行-黑暗聲音劇場」，風行全球70餘個城市，超過39個國家，累積700萬人次參與「黑暗對話體驗」，感動無數觀眾；主講人王俊傑說：「唯有走進黑暗中，你才能體會到黑暗與聲音的魅力！」該活動5月至10月均有場次，購票請洽KKTIX。

(中時 )

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