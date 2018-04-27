西螺鹿場稻穀乾燥中心將啟用 再不怕颱風搶收

西螺鎮農會總幹事廖錦富（左）介紹新落成的鹿場乾燥中心，黃色的巨無霸就是乾燥機，處理量420公噸傲視全國，再也不怕颱風天農民搶割，右為縣議員李明哲。（周麗蘭攝）

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機關藏在倉庫，鹿場稻穀烘乾中心穀倉地底下有暗管，把烘乾好的稻穀送入倉，十分先進。（周麗蘭攝）
西螺農會總幹事廖錦富（左）試吃自家米飯，好吃的表情寫在臉上。（周麗蘭攝）

102、104年颱風來襲都導致農民搶收一期稻作，稻穀乾燥中心半夜大排長龍，農民急如熱鍋螞蟻，穀價下跌，西螺鎮農會為此再新建第三座鹿場區域稻穀乾燥中心，處理量高達420公噸傲視全國，再不怕颱風天農民一窩蜂收割，還可供跨縣市救急之用。

西螺鎮農會是全台稻米吞吐量最大，每年稻米營業額高達6億元，收購的稻穀包括濁水溪沿岸的林內鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、彰化二水鄉、田中鎮等。

西螺農會總幹事廖錦富表示，農會早已有九隆、埤源兩座乾燥中心，烘乾處理量總計500公噸，風調雨順時尚足夠，但104年的颱風恐慌導致農民搶割，短缺500公噸，農民、農會都著急。

廖錦富說，當時為有效解決烘乾設備不足問題，把全鎮稻穀收集起來用大卡車運到全台13家農會請求代烘，但來回的運輸費用就花600萬元，終於前年在鹿場里啟建的稻穀乾燥中心落成了，處理量可達420公噸。

斥資2.3億元、占地1公頃的鹿場區域稻穀烘乾中心，內有14台巨無霸烘乾機，燃料是環保的粗糠而非柴油，一支爐子可同時供應7座烘乾機所需熱能；廖錦富表示，粗糠是農會碾米後的剩餘物，日後不須花燃料費，成本降低很多。

廖錦富表示，三場稻穀乾燥中心加起來處理量能全國居冠，不再擔心颱風天，更重要是能穩定稻米價格，曾有一年颱風搶收之故導致穀價下跌2至3碼。

縣議員李明哲指出，廖錦富總幹事上任後就不斷思考解決問題，以後颱風天稻農不必再擔心流淚，西螺農會的乾燥中心不只能照顧到本地，還可幫助鄰近縣市。

李明哲表示，鹿場到穀乾燥中心的設備先進，是農業現代化具體的呈現，希望能鼓勵西螺冠軍米之鎮有更多農民投入良質米的生產。

(中時 )

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