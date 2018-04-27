高師大、屏科大合作 高雄動物捐血站揭牌

2018年04月27日 18:13 中時 林宏聰

屏科大設置獸醫輸血醫學中心，但因距離較遠，非屏東地區的飼主及「熱血毛小孩」不易抵達，為此校方與國立高雄師範大學合作開設動物捐血站，27日上午揭牌，未來每2周的周六上午9時至12時駐點提供捐血服務，結合高屏力量共同建立穩定完善的動物血庫系統，拯救更多有需要的毛小孩。

兩校合作的動物捐血站27日上午在高師大和平校區活動中心揭牌，屏科大校長戴昌賢、高師大校長吳連賞共同主持，包括高師大副校長廖本煌、總務長唐硯漁、屏科大獸醫學院院長陳石柱、獸醫學系主任連一洋、獸醫教學醫院院長劉世賢、高雄市獸醫師公會理事長林昇全、高雄縣獸醫師公會理事長陳建宏等將近30人出席。

屏科大校長戴昌賢表示，屏科大獸醫輸血醫學中心成立以來，非常多有愛心的飼主來電詢問，都說很願意帶毛小孩來捐血，但距離太遠，通勤不便而打退堂鼓，造成動物血庫措施不少血源，獸醫輸血醫學中心團隊探詢後，與高師大達成合作協議，由兩校共同合作推廣動物捐血活動。

獸醫輸血醫學中心主任蔡宜倫更指出，高雄2周前舉辦寵物用品展，當時已開始宣傳高雄動物捐血站即將成立，毛孩家長們得知後非常開心，短短2天內竟有80位符合基本捐血條件的毛孩子登記健檢。

高師大校長吳連賞則說，動物捐血站成立與啟用，相信更能嘉惠高雄地區的毛小孩，降低緊急救治可能面臨血荒的風險，並藉由此類公益活動為兩校創造雙贏。

(中時 )