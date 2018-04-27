《中時晚間快報》金正恩出招 換取解除國際制裁

2018年04月27日 17:43 中時電子報 綜合報導

◎金正恩出招 換取解除國際制裁

今年以來，北韓領導人金正恩頻頻出招，讓原本緊繃的朝鮮半島情勢大逆轉，證明了金氏王朝不只懂文攻武嚇，搞外交秀亦是高手。外界觀感也從起初的嗤之以鼻、半信半疑，逐漸轉變成接受金正恩有可能是玩真的，即準備拿「核武牌」當談判籌碼，換取國際間解除制裁，幫助北韓發展經濟，從而確保自己的王座坐得更穩、更久。

◎公布違法侵權證據 藍委嗆吳茂昆下台

教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷，國民黨立法院黨團今天舉行記者會指出，吳茂昆尚未就任就被爆於擔任東華大學校長期間溢領獎助金、赴大陸中國科學院擔任顧問，甚至在擔任校長期間赴美設立公司，擅自將屬於東華大學的專利權申請為該美國公司之專利。吳茂昆違法事證明確，應該兌現承諾立即下台。

◎台大掛黃布條，呼喚「大學自主，還我校長」

教育部長吳茂昆本周一在立法院承諾，周五就要決定台大校長人事案，今天已經是最後期限。不過一大早台大校門口就掛起「大學自主，還我校長」等黃布條，反映台大人的心聲。

◎神曲Bad Day寵歌迷 丹尼爾11月來台開唱

神曲〈Bad Day〉睽違6年再現台灣！「城市琴人」丹尼爾（Daniel Powter）亞洲巡演昨晚（26日）在台北Legacy壓軸開唱，迷人又療癒的歌聲和〈Bad Day〉、〈Free Loop〉、〈Whole World Around〉、〈Best Of Me〉等數首膾炙人口的招牌金曲，讓粉絲意猶未盡。

(中時電子報)