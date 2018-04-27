1斗米、5斤肉 藥師翻身「油飯女王」

2018年04月27日 18:17 中時 柯宗緯

「錦芳油飯」從昔日1人員工，到現在有30多人，油飯口味獨到，成為飯店爭相合作對象。（柯宗緯攝）

今年「錦芳油飯」推出4款肉粽，強調高CP值。（柯宗緯攝）

人生的際遇，或許就在某一處轉角拐了彎，便起了重大的戲劇性變化。60歲「錦芳油飯」董事長邱碧美，原本在高雄醫院當藥劑師，38歲那年做了人生最大賭注，辭職埋首研發油飯，靠著一身「憨膽」，以1斗米、5斤肉試驗，及借助家族中藥行力量，將中藥入味，打造獨家油飯口味，經過不斷地試煉，造就時日這番成就，成為全台數10家知名飯店的供應商，翻身為名符其實的「油飯女王」。

其實，邱碧美是半路出家，顯為人知的是，堂堂的「油飯女王」，當年連飯都不會煮，但她堅信沒有學不會、做不到的事，而是肯不肯，有沒有決心及拚勁。在醫院工作數10年的她，時常收到產婦分享的彌月油飯，心想這塊市場前途似錦，便毅然決然轉換跑道，一頭栽入油飯事業。

創業之初，只有她一個人，擠在4、5坪大工作室，忍受著悶熱的環境，反覆鑽研油飯口味，從挑選糯米、香菇、豬肉等食材，再到生產、行銷，通通一手包辦。最特別的是，將家族的中藥包融入油飯當中，造就「僅此一家，別家吃不到的」獨家口味。

她的油飯選用西螺糯米、食材新鮮，油飯嘗來不油膩、又健康，漸漸走出自家特色，但如何一舉打入市場，又是另一個故事了。她先毛遂自薦，前進高雄小港機場與餐廳業者交涉，獲得認同展開合作，但後期隨著高鐵發展，撤出機場轉向飯店業發展。

一開始，她帶著自家油飯到飯店，想商談合作機會，但處處碰壁，但她不服輸個性使然，「三顧茅廬」逮到時機，爭取與飯店主廚共處時間，拿著自備的筷子，「請」對方試試油飯口感，未料一吃成主顧，開啟雙方合作第一章，漸漸地她的油飯在業界打響名號，尋求合作者眾多。

她的油飯王國逐日壯大，如今有三民、仁武兩處廠房，從她1人員工，時至今日有32位員工，4、5坪大的起家厝，也大躍升到400多坪，每日生產5、6000斤油飯，供應北中南多家知名飯店，主打精緻化路線，以絕佳口味及品質獲得市場讚賞，「油飯女王」名號亦不脛而走。

近年，她除了批發外，也跨足網路市場，販賣招牌油飯外，也研發超澎湃、CP值擊高的肉粽，今年提早切入端午節檔期，搶攻肉粽商機，一口氣推出4款肉粽（10個為1組），包括干貝、鮑魚、香蓮粽、台式肉粽，價位從800至1200元不等，目前已有不少死忠顧客悄悄訂購。

(中時 )