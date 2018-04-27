中部首家OUTLET店中店奧黛莉推新通路

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鎖定母親節消費市場，同時配合民眾消費習慣改變，台灣奧黛莉集團去年起陸續推出新通路「U&Z」OUTLET店中店，27日大里門市開幕，盼透過「單店在地化與特色化」的經營，落實平價優質經營理念，得以更貼近消費者需求。

業者指出，「大里大明店」是EASY SHOP實體店在體制內變革後的中部首家旗艦示範店，除保有原本的風格、商品陳列，另設置 Audrey品牌櫃，二樓則規劃U&Z OUTLET 店中店，堪稱中部唯一一家同時設有Audrey品牌櫃與U&Z OUTLET店中店的門市，販售商品從頂級奢華到平價內衣，滿足所有女性內在美需求。

業者強調，過季品OUTLET內衣優惠價格是依照過季時間長短、內衣尺碼齊全的程度而訂立，除價格漂亮，很可能錯過就不會再有，也因此會吸引消費者下手購買，歡慶大里大名店開幕，現場準備100分福袋免費送，另推出消費滿額折價優惠、消費滿6000元抽免費內衣等活動。

而配合母親節將屆，EASY SHOP也推出指定母親節款式內衣買一套送一套活動，此外，只要在活動期間內將女性親友妝扮完成並揹進店內，即可獲得獨家好禮，送完為止。

業者強調，目前全台店數約150家，配合實體店的變革，EASY SHOP今年將展店策略，並首度對外擴大開放加盟、鼓勵女性創業，預計今年度再開30至40家電，盼透過展店與開放加盟雙軌並進的策略擴大優勢。

(中時 )

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