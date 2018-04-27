反年改暴力事件 葉俊榮譴責：應更尊重警察

「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會，由內政部長葉俊榮主持。（葉書宏翻攝）

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內政部消防署今（27）日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會，由內政部長葉俊榮主持。（葉書宏翻攝）

內政部消防署今（27）日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧–搜救經驗分享」研討會，由內政部長葉俊榮主持，葉提及反年改暴力事件，他譴責說，「一個進步的社會，應該更尊重警察的尊嚴！」

葉俊榮表示，花蓮地震發生後，感謝中央、地方政府及民間救難團體等急先鋒全力投入搜救，在最短的時間內成功救出236人，充分展現我國救災量能與效率，救災經驗相當寶貴，希望透過經驗傳承，提升整體災害搜救整備與應變作為，以因應未來各種艱難挑戰。

葉俊榮致詞時提及「反年改暴力事件」，他表示，有一些國家為維護警察本身，在妨礙公務裡，任何對警察攻擊，會有比較重的罪責，這其實合乎民主憲政制度的安排，對於在院會上行政院長提到是不是研議襲警罪，他本人認為學理上可行。

葉俊榮強調，應尊敬警察的身體、職權，更應該尊敬警察畫下的警察線（police line）。「愈進步的國家，應該愈懂得尊敬警察，此次活動卻演變成對警察身體的戕害，以及蓄意的攻擊。」反年改團體破壞民主法治精神。

葉俊榮說，「不只內政部無法接受，國人也無法接受打警察的暴力行為」，他力挺行政院長賴清德提到的「襲警罪」，「不單靠刑罰，應從心理上就尊重警察的尊嚴以及權威，這樣社會才可能進步。」

(中時 )

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