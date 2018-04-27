新興國中皮影戲《烏盆記》奪下全國優等

新興國中皮影戲《烏盆記》奪下全國優等。（曹婷婷翻攝）

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新興國中皮影戲《烏盆記》奪下全國優等。（曹婷婷翻攝）

新興國中皮影戲《烏盆記》日前代表台南參加106學年度全國創意戲劇比賽，榮獲優等佳績。指導老師陳美怡說明，今年皮影戲社團同學挑戰現代偶戲類光影偶戲組，因此，同學以古代「烏盆記」故事來對照目前現實生活混亂的社會事件，極具創意，因此，獲得評審肯定。

新興國中的偶戲社以皮影戲為主體，從故事編寫、角色製作、操偶、配音、舞台架設等，全由同學自己動手完成，不假老師或家長之手，是這個社團最大的特色，另一位指導老師林秀璁補充，同學常為了要畫出符合自己角色的皮偶，重畫好多次，但同學們卻甘之如飴，令人老師們感動。

龍禹溱同學說，經過這次比賽讓我學會修改人偶、唸口白，也讓我們知道自己不足的地方，讓整個團隊更團結；蔡妤欣同學說，藉由學習偶戲操作，學到很多很不一樣經驗，覺得很棒。

新興國中校長蘇恭弘表示，該社團取名為「新興有影傳奇戲團」，踏實學習傳統技藝並加入創意元素，這正是學校推動藝術深耕的最佳註解，除了感謝校內同仁投入之外，蘇恭弘表示，更要感謝高雄市宏興閣皮影戲團陳政宏團長及馬千惠老師不遠千里的指導，同學們才會日益精進。

新興國中除了推動皮影戲之外，在國樂、管樂、口琴等藝文社團的推動也是不遺餘力，期待達到一人一技藝的目標。

(中時 )

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