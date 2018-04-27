「日光浴」做太少 罹患癌症風險大增？

2018年04月27日 18:09 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「大腸癌」也算是現代人的文明病之一，由於現代人的飲食習慣常常是高油、高鹽等不健康飲食，也容易因為生活壓力大導致腸道健康出狀況，不過日本就做了一項研究，原來曬太陽與罹患大腸癌息息相關，若是不常曬太陽罹患大腸癌的機率就會大增。

根據退休好幸福報導指出，日本做的一項研究顯示東京和大阪等大都市具有較高的大腸癌罹患率，而北海道和東北地區也被列入高發病率區，反之四國、九州和沖繩等地區患者卻相對較少。大腸癌被視為一種文明病，攝取過多脂肪的飲食習慣被認為是直接的元凶，反之多攝取食物纖維則可達到預防效果，但對於日本各地區的飲食習慣來看，應該不會造成這麼大的差距。

因此專家發現南北日照狀態明顯不同，研究也顯示了日照時間的長短與發病率之間確實有關，日照時間較短的北海道和東北地方，發生大腸癌的機率較高，且隨著緯度由北往南發生機率隨之遞減，這也顯示出「多曬太陽可減少大腸癌的風險」。

各種研究指出日曬與罹癌息息相關。(圖/shutterstock)

其實美國也曾做過類似的調查，加州大學的葛蘭德博士比較了美國大腸癌、乳癌發病率的地區性差別，結果顯示北部的發生率比南部高，經過分析比對後，包括各地區飲食內容在內的所有資料後，得出了「日照時間的長短與罹患大腸癌、乳癌的比率息息相關」的結論。

臨床實驗上也得出，人體若缺乏維生素D，將引起鈣質不足並導致大腸癌。葛蘭德博士深入研究後發現「每天曬10-15分鐘的太陽，讓40%以上的肌膚曝露在陽光下，即可獲得充分的維生素D，不僅能預防缺鈣，也能預防癌症。」另外他也在美國著名癌症期刊《腫瘤》上發表論文，裡頭提出除了大腸癌、乳癌以外，膀胱癌、食道癌、腎臟癌、胰臟癌、直腸癌、肺癌、胃癌、子宮頸癌、卵巢癌、前列腺癌以及淋巴癌共13種癌症，也都與紫外線有關。

全世界也都開始有越來越多證據顯示，不曬太陽的人比常曬太陽的人更容易罹患癌症，因此偶而讓自己曬曬太陽也不錯的選擇。

(中時電子報)