孫翠鳳扮「小生」無敵手 為扮「達摩」高僧很焦慮！

2018年04月27日 18:08 中時 林淑娟

孫翠鳳演出《高僧傳》。（大愛台）

孫翠鳳在《高僧傳-菩提達摩大師》飾演達摩大師。（大愛台）

孫翠鳳在《高僧傳-菩提達摩大師》飾演達摩大師。（大愛台）

孫翠鳳接受好友葉樹姍廣播節目訪問。（大愛台）

孫翠鳳接受好友葉樹姍廣播節目訪問。（大愛台）

歌仔戲國寶孫翠鳳是明華園戲劇總團首席當家台柱，也是歌仔戲界難得一見允文允武、亦生亦旦的演員，扮演過瀟灑的王子、美麗的白蛇，她卻在接受中廣流行網《用心深呼吸》主持人葉樹姍訪問時坦承，因為自己秀氣的長相，與達摩大師壯碩外型相去甚遠，讓她一度不敢演繹大愛電視《高僧傳-菩提達摩大師》!

孫翠鳳透露，佛教是她喜愛的宗教信仰，家中有一尊達摩像，陪伴她走過人生的低潮與高潮，因此當初接演《高僧傳-菩提達摩大師》，心中覺得歡喜，但達摩大師的外貌身材壯碩、額頭高廣還留著落腮鬚，擔心自己在外貌上無法帶給觀眾好的視覺效果，因此她一開始不敢接演，直到最後編劇完成劇本，看到劇本後，她不忍割捨，才鼓起勇氣接下達摩大師的角色。

為了達摩大師的造型，孫翠鳳事前做足了功課，除請化妝師為她特製下巴，還專程到羅東參訪台灣唯一一座達摩廟，參拜時似乎與達摩大師心領神會，無形中焦慮情緒也放下，也覺得自己有責任，詮釋達摩大師讓觀眾歡喜。《高僧傳-菩提達摩大師》將於七月上檔。

孫翠鳳歌仔戲經驗穩紮穩打，從跑龍套開始，一路扮演過女婢、動物、山賊、乞丐婆，最後演到小生，更勇於嘗試如大花臉包公、文殊菩薩的座騎青獅等角色。在成為國寶之後，孫翠鳳仍與2012年成立藝文工作室，參與大愛電視《菩提禪心》歌仔戲錄製，傾全力演繹《高僧傳》，每次錄影總是又愛又怕老公陳勝福來現場探班，不滿意佈景或道具立刻換掉，只求完美效果！

(中時 )