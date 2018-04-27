石榴、華山國小攜手演出 圓滿對教養院遲一年的承諾

2018年04月27日 18:17 中時 周麗蘭

斗六市石榴國小的布袋戲團，文、武場都由小朋友包辦，在雲林教養院演出受到熱烈歡迎。（周麗蘭攝）

雲林教養院的身心障礙院生看布袋戲頗投入。（周麗蘭攝）

華山國小校長吳文策（左）、石榴國小校長蔡正龍（右）人帥心更帥，號稱教育界雙帥。（周麗蘭攝）

雲林縣斗六市石榴國小、古坑鄉華山國小去年組成策略聯盟獲得豐泰文教基金會履夢計畫，以雲林教養院為第一個履夢的服務地點，不巧颱風來襲取消，遲來一年的承諾兩校都希望能圓滿，

27日攜手登場，石榴學童表演布袋戲，華山學童演奏小提琴娛樂中重度智障院生。

石榴國小的布袋戲、華山國小的弦樂演奏，都曾獲雲林縣賽第一名，去年兩校各以「帶著布袋戲去旅行～藝術探索圓夢」、「心很大的小學校～音樂探索履夢服務之旅」獲得基金會補助，北上巡迴演出。

兩所學校出席的演出有淡水老街、伊甸基金會、科教館。因表演特色不同，石榴國小獨自到樂山教養院、林柳新紀念偶戲館、228紀念公園等地演布袋戲；華山國小則前往誠品書局、馬偕醫院、兒童福利聯盟拉小提琴。

華山國小校長吳文策表示，其實兩校原本合作的第一場演出是在雲林教養院，卻因颱風而取消。

今年石榴、華山國小將分道揚鑣，各前往南台灣與北台灣服務學習，但對於去年未完成的心願都感到遺憾，決定27日兌現遲來一年的承諾。

石榴校長蔡正龍、華山校長吳文策都親自帶隊，吳文策更被院內的身心障礙院生拉著手詢問：「你去哪裡了？我等你好久！」他親自吹奏薩克斯風安慰。

蔡正龍表示，演出讓學生有機會互相觀摩學習，兩校合作讓節目內容更豐富，圓夢的感覺決真好。

(中時 )