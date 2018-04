UNITE With Tomorrowland奇幻電音 ibon機台4／27起限量販售

2018年04月27日 18:12 中時電子報 綜合報導

世界排名首位電子音樂祭Tomorrowland引領世界團結的宗旨,二次來台舉辦UNITE With Tomorrowland,將奇幻觸角伸進台北大佳,並首度使用衛星傳送,由比利時Tomorrowland主場控制UNITE 7國舞台聲光效果,力拼全球同步享受主場震撼,首波預售票2,600及VIP票4,800,4/27中午12點準時於7-11 ibon機台開賣,讓台灣樂迷聯合世界一同狂歡!

奇幻電音UNITE With Tomorrowland與世界連結,樂迷狂歡不停歇。 ( 時藝多媒體提供)

2018年共有7個國家入選成為UNITE With Tomorrowland成員,有阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利、西班牙與台灣,而台灣更是東亞唯一入選國家。現場不僅有多組百大DJ演出,還將透過魔幻之鏡環節與比利時Tomorrowland主舞台還有其他國家的電音樂迷們無縫接軌,而這可不僅是直播,比利時主場會即時控制UNITE 7國舞台的聲光特效並切換世界各地的演出實況,利用科技創造出雙向甚至多向的互動,利用螢幕播送比利時主場盛況,交替切換其他國家的現場狀況讓各國樂迷都能共同分享當下每分每秒的狂歡氛圍,呼應世界大同團結一致的理念。主辦單位目前已公布三組現場演出DJ Headhunterz、Dannic與Martin Jensen,後續會有更多DJ公布。本次更有Tomorrowland第二大音樂品牌Smash The House為台灣而來,並帶來Back to Back(B2B)演出環節,呈現多組DJ台上互相切磋,你來我往的接歌模式富有創意,將提供台灣樂迷前所未見的演出形式。

絕美舞台再現,將震撼樂迷視聽!(時藝多媒體提供)

主辦單位時藝多媒體、九井廣告、LOL International不畏2017年的陰霾,決心給樂迷一場與眾不同的電音盛典。首波預售票2,600及VIP票4,800僅可於7-11 ibon機台販售,數量有限,售完為止!

演出資訊

演出時間:2018/07/28 19:00 – 2018/07/29 04:00

演出地點:台北大佳河濱公園

主辦單位:時藝多媒體、九井廣告、LOL International、FunNow

協辦單位:臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府文化局、臺北市政府觀光傳播局

冠名贊助:LEXUS

售票通路:ibon(僅限機台販售)、Funnow(網路線上販售)

