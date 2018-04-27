腹斑蛙「愛愛」騎錯對象　癩蛤蟆欲拒還迎主動挑逗

腹斑蛙「愛愛」找錯對象，猛抱著盤古蟾蜍（癩蛤蟆的一種）不放。（沈揮勝攝）

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盤古蟾蜍（癩蛤蟆的一種）掙脫。（沈揮勝攝）
腹斑蛙「愛愛」騎錯對象　癩蛤蟆欲拒還迎主動挑逗

發生在水里鄉的集集大山山區，1隻台灣原生種「腹斑蛙」雄蛙，可能因急於繁殖，猛抱著體型大牠1倍的台灣特有種盤古蟾蜍（癩蛤蟆的一種）雌性個體「硬上、愛愛」；母蟾蜍好不容易掙脫逃離，卻又欲拒還迎回頭挑逗，雙方來來回回好幾趟，讓觀者費解！

農委會特有生物研究保育中心兩棲類專家林春富表示，蛙類在繁殖期間，雄蛙會抱雌蛙作出「假交配」行為，母蛙排出卵、雄蛙從洩殖孔排出精子行體外受精，以便傳宗接代；其過程多在夜間，靠聲音分辨身分。

公蛙會發出鳴叫聲求愛，母蛙通常不出聲「默許」；但因為晚間常看不清楚，抱錯不同種蛙類的現象是常有的事；當母蛙察覺「背上的傢伙非我類」時，會發出想掙脫的叫聲，雄蛙聽到示警，知道抱錯就會放棄，並尋找新的對象。

但如果誤抱已死亡、膨脹、發不出聲音的屍體，雄蛙還是會誤以為是母蛙默許，那就會鬧出讓人難以理解的怪異現象。至於白天誤抱的機率並不高，水里山區發現的情況算是罕見個案。

林春富說，腹斑蛙的繁殖，原本就比其他蛙類積極活潑，包括白天都有機會看到牠們有假交配行為。

至於癩蛤蟆，可能是因為冬季蟄伏太久了，加上母蟾蜍腹中有卵，又遇到春雨營造適當繁殖環境，一下子太過興奮、激情而產生錯亂，才會演出雄蛙抱錯對象硬上、雌蟾欲拒還迎主動挑逗的有趣畫面。

(中時 )

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