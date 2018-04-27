台南市長民調公布 高思博若獲提名將義無反顧往前衝

2018年04月27日 18:30 中時 曹婷婷

針對台灣競爭力論壇學會27日公布「台南市長爭霸戰」民調結果，調查發現高思博是民眾最期望代表藍軍出戰的候選人，不管藍綠受訪者都有相比例支持度，對此，高思博說，國民黨中央、地方黨部及黃秀霜與他已達成共識，只要民調結果出來，最後不論自己或黃出線，都將義無反顧往前衝，全力爭取勝選，「因為台南市民已經非常渴望換人、換黨做做看。」

高思博針對27日上午第三方單位台灣競爭力論壇學會發布之民調，發表聲明。他說，從此次民調結果可以看出來，在台南如此艱困的選區，過去這段期間因泛藍人士包括他、前台南大學校長黃秀霜及無黨的前台南市警察局長陳子敬等，都各自努力開拓支持者，透過大家努力的客觀指標，成功開拓更多支持者，是很好的事。

其次，本周國民黨中央、地方黨部及黨內有意參選的他及前台南大學校長黃秀霜，三方已經達成共識，一致認為由於泛藍提名人選時間已經非常緊迫，同意國民黨應儘快產生人選。以前主張一階段整合，是因最有效率、可在最短時間內產生人選，如今只有高思博及黃秀霜校長，會在最短時間產生國民黨參選人。

他說，上述三方已同意用民調方式產生台南市長參選人，未來不論誰勝出，一旦國民黨提名確定，都會義無反顧往前衝。

高思博表示，一旦被國民黨提名，會繼續自己的腳步，走基層傾聽市民心聲，並針對台南市發展面臨各種問題提出解決方案，全力衝刺、努力尋求市民支持，爭取為台南市民服務的機會。

(中時 )