NBA》紐約媒體建議尼克 用波神交易里歐納德

2018年04月27日 18:20 中時電子報 黃及人

隨著里歐納德與馬刺關係越來越緊繃，《紐約每日新聞》記者伊索拉建議，尼克應該積極考慮用「波神」波爾金吉斯，去跟馬刺換來里歐納德，甚至付出今年尼克的樂透選秀籤，仍然相當划算，畢竟里歐納德正要邁進生涯黃金期！

7月將滿27歲的里歐納德，雖從出道以來，向來給人防守見長印象，曾拿2次年度防守球員，但在上季，他的投籃命中率高達4成85，場均也有25.5分，每場至少投進2顆三分球，上季除他以外，只有柯瑞與杜蘭特有此表現。

里歐納德更是NBA史上勝率最高的球員(至少超過400場)，他代表馬刺出賽的407場比賽，戰績是誇張的311勝96敗，勝率高達7成64，排在這項排行榜第2與第3名的球星，則是魔術強生(7成40)、「大鳥」博德(7成36)。

問題是尼克過往招攬包含麥克戴斯、馬布里、安森尼等大牌球星加盟，結果都以失敗收場，加上波爾金吉斯這兩年在麥迪遜花園廣場累積不少人氣，尼克球迷未必希望球團高層用波神去換回里歐納德，再來進行另一次豪賭。

不過隨著波爾金吉斯的嚴重膝傷，有可能連下個球季都沒辦法打，里歐納德又跟馬刺傳出不和，尼克假如錯過今年夏天的最佳拉攏時機，可能再也沒有機會找到像是里歐納德這麼優異的領袖型球員，只是尼克高層敢賭嗎？

(中時電子報)