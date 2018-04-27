「環島之星」換新裝！浪漫台三線景點攻略看這裡

2018年04月27日 18:24 中時 何書青

易遊網為遊客整理出浪漫台三線的熱門景點攻略。（易遊網提供）

全台唯一的觀光列車「環島之星」自2008年推出後廣受國人喜愛，也是國內火車旅行的大推之選。26日「環島之星」以「浪漫台三線」為主打的彩繪新外裝亮相，由客委會邀請知名藝術家蕭青陽操刀，運用桐花、柿子、白鷺鷥、藍鵲、擂茶、粄條等元素，讓列車飄散濃濃的台三線沿途的浪漫客庄氣息，易遊網整理出台三線熱門景點攻略，讓民眾快速掌握該線可玩之處。

台三線從桃竹苗到台中的沿途中有許多客庄景點，也因此被稱作是客家漫遊走廊。包含台灣少數僅存的糯米橋「龍騰斷橋」；以浪漫紫色花海聞名的「新社薰衣草森林」、有愛情火車站之稱的「合興車站」；結合力與美的交通工藝作品「花樑鋼橋」等，都是台三線的必訪景點。

還有多種寓教於樂的體驗活動，像是騎著單車穿梭在由廢棄鐵道改建的「東豐自行車道」，遊覽著大甲溪的沿岸風光；在全台唯一的木雕主題館「三義木雕博物館」，欣賞別具特色的藝術文化；走訪台灣最大香菇產地「新社」，可參與香菇生態教育導覽外，還能親自體驗採香菇的樂趣。

「環島之星」是全台唯一觀光火車，擁有豐富的軟硬體設備，包含寬敞舒適的頭等客艙座椅、明亮寬廣的觀景車窗、無限供應的餐車吧台、台灣道地的在地美味、卡拉OK娛樂車廂、多元好玩的主題活動等，顛覆火車旅行只是交通工具的概念。

易遊網順勢打造台三線的遊程，深度暢玩各大客庄景點，計劃安排國旅的民眾可來趟悠閒、環保的火車之旅。「浪漫台三線」1日遊2990元起，豐富行2天5990元起；4月28日至6月30日前購買「環島之星」套裝行程，還可獲得東方美人茶茶葉禮盒。欲知更多商品詳情，可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時 )