長庚麻疹群聚再添1人　累計4人、追蹤928人

2018年04月27日 18:26 中時 倪浩倫

相隔6天，林口長庚的麻疹群聚事件再添1人！衛福部疾管署今公布，1名家住北部的20多歲男性，上周日（22日）因肢體出疹而就醫，今日確診麻疹，經研判，患者是在本月2日在林口長庚院內活動時，曾接觸過另一名麻疹個案而被傳染。疾管署表示，此波群聚共有4人感染，將持續追蹤928名接觸者到5月14日。

此次的林口長庚麻疹群聚事件，至今累計4人感染，起因於一名40多歲、家住北部的女性（指標個案），上月17日、18日赴澳門旅遊，回國後發燒出疹，最終確定為境外移入的麻疹個案，而她在本月初在林口長庚住院期間，陸續傳染給３人，包含1名來醫院看病的40多歲婦人、1名20多歲男性護理師，以及今日公布的20多歲男性。

因應院內群聚感染，林口長庚上周末已成立應變小組，追蹤所有的接觸者，替急診室同仁驗體內麻疹抗體，抗體不夠高者會立刻施打疫苗，並重新安排急診室檢傷人員、患者的動線規劃，並加強同仁的穿戴防護裝置，避免疫情擴大。

然而，今日公布的個案，並不屬於上述「追蹤中」的接觸者，幸好他一發病就立刻就醫，也被院方機警的送進負壓隔離病房，接觸者相當少，才未讓疫情再次擴大，也顯示近來的衛教宣導相當成功。個案平時在林口長庚附近工作，曾在本月2日，在林口長庚院內和指標個案有過接觸而遭傳染。

疾管署副署長莊人祥說，據統計，此次林口長庚的麻疹群聚事件（4例），共累積1169名接觸者，截至今日，則尚有928人在追蹤當中，最晚將追蹤到5月14日；此外，我國今年至今共累計24例麻疹確定病例，目前尚有4460人（含前述的928）還處於追蹤階段。

莊人祥表示，疾管署管制國內自費MMR疫苗，優先提供急診醫護和桃機機組人員接種，目前全台醫學中心已有2400名醫護完成接種，藥廠的疫苗存量尚有1.6萬劑、各醫院剩4800劑。

(中時 )