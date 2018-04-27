基隆軍港遷移後西岸何去何從？ 林右昌：將成商業廊帶

基隆市長林右昌表示，未來西岸在會展與旅運大樓完成後，配合中山一、二路拓寬等交通建設，將發展成商業廊帶。圖為基隆港東岸海軍威海營區大門。（本報資料照片）

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議長宋瑋莉、市議員林明智對軍港西遷後，未來基隆港西岸如何發展提出質詢，基隆市長林右昌表示，未來西岸在會展與旅運大樓完成後，配合中山一、二路拓寬等交通建設，將發展成商業廊帶。（李其樺攝）

基隆市議會臨時會進入第3天，今（27）日上午議長宋瑋莉、市議員林明智等藍綠議員皆對軍港西遷後，未來基隆港西岸如何發展提出質詢，基隆市長林右昌表示，未來西岸在會展與旅運大樓完成後，配合中山一、二路拓寬等交通建設，將發展成商業廊帶。

宋瑋莉表示，軍港西遷後，未來恐將影響基隆港西岸發展及牽涉到房屋限建的問題，對此市府應有通盤規畫，並和市民說清楚未來西岸該如何發展。林明智也提出質疑，市府雖然積極推動軍港遷移到西岸，但是目前看不到市府對於西岸未來發展有何規畫？當場要市長林右昌提出說明。

林右昌表示，東岸軍港遷移西岸在蔡英文總統和林全院長上任後，才取得重大進展，期間軍方和港務公司一度因為經費和土地問題不願退讓，經過地方與中央多次開會協調，才拍板定案。

林右昌指出，東岸軍港西遷後，軍營仍座落在原有港阜區土地，沒有增加港阜區的範圍，也不會有民宅房屋限建的問題；反而是港務分公司既有的港阜線才會影響民宅限建，對此市府今年與港務分公司達成協議，修改既有港阜線範圍，未來中山區限建可望鬆綁，讓地方得到發展。

林右昌說，未來中山一、二路拓寬工程完工後，民眾可從中山路直接上高架橋，加上西岸會展旅運智慧大樓的完成，未來基隆港西岸將可以發展成商業廊帶。

(中時 )

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