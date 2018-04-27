蕭煌奇婚事進度「努力中」 備5000萬退休金防老

蕭煌奇（左起）、彭佳慧、林義傑今出席公益記者會。（粘耿豪攝）

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蕭煌奇（左起）、彭佳慧、林義傑今出席公益記者會。（粘耿豪攝）
彭佳慧今年有望再度入圍金曲獎。（粘耿豪攝）

蕭煌奇2月被爆身邊已有交往一年多的女朋友，雙方不僅見過家長，女方還當起他新房子的女主人，只差還沒登記結婚，他今與彭佳慧、林義傑出席「守護不孤單 聽見照顧者」公益記者會，對於感情問題，一概以「努力中」回應，追問他何時公布好消息？他對本報記者說：「有不錯的一定第一個打電話通知妳。」

蕭煌奇曾說一定會結婚生子，但不奢望養兒防老，出道後開始存退休金、投資房地產，他認為在有房子的前題下，身上得存5000萬台幣才夠應付退休後開銷；相較於蕭，彭佳慧則保守得多，笑說自己愛吃麵、物慾低，現金500到1000萬就能退休，「就夠我用20年...都吃麵」！

金曲獎將於6月登場，去年皆發片的兩人，對入圍與否平常心，蕭煌奇認為除了作品好還得靠運氣，彭佳慧則說：「希望評審能感受到我的用心，如果可以再一次肯定，是對我整個團隊非常非常大的鼓勵。」蕭煌奇曾為彭創作〈大齡女子〉，她爆料當初〈大齡女子〉這首歌並沒有收錄在專輯裡，「原本收另外一首，聽過之後我堅持要把大齡女子要回來」，也因這首歌，助她奪下第27屆金曲獎歌后。

(中時 )

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