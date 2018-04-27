扶輪社協助新住民單親媽 培訓考照開餐廳

2018年04月27日 18:43 中時 許素惠

北港扶輪社等要扶助新住民媽媽與單親媽媽自立，補助免費受訓考照，並為其開餐廳，除了月薪，並共享高達6成盈餘，不少符合資格的媽媽躍躍欲試。（許素惠攝）

北港扶輪社等要扶助新住民媽媽與單親媽媽自立，補助免費受訓考照，並為其開餐廳，貼心優厚的設想，吸引許多人爭取。（許素惠攝）

雲林縣北港與宗聖等扶輪社協助新住民和單親媽媽考取丙級烹飪證照，免學費培訓，又補助交通費，若現有工作須請假上課，每日還補貼800元，考取後將開設餐廳讓媽媽們經營，除了薪資外，盈餘6成全是紅利與獎金，剩4成做公益，貼心優厚，感動許多媽媽爭取。

北港扶輪社長許家彰、祕書施育地27日擔任面談委員，進行第一波面談，與談的媽媽有越南、印尼及台灣，泰半打零工，希望穩定工作，異口同聲強調會努力學習，不負所望。

這項幫助新住民或單親媽媽的「希望健康廚房」計畫匯集了台南鳳凰，屏東鳳凰、韓國益山署童等國內外扶輪社的支持，共同集資美金6萬7500元，約200餘萬台幣，希望為她們培養一技之長、早日獨立。

也是社友的雲林縣議員蔡岳儒指出，主計處2016年家庭收支調查報告，雲林務農居多，家庭所得偏低，在20縣市排名第16，20％是新移民，多屬弱勢家庭，語言文化差異導致謀職不易，很需要「釣竿」。

施育地說，培訓課程在嘉義縣稻江管理學院上，每人2萬學費全免，該社負責接送，若要上班請假上課，為照顧其家庭生活，每日還補貼800元，取得證照後，將幫她們開一家簡餐店，甚至斥資70萬元購置德國製蒸烤爐，供烹製健康餐。

施育地表示，開幕初期會請專業人員輔導經營，除了月薪外，每月盈餘20％分紅，年底一半盈餘當年終獎金，等於總盈餘6成都歸媽媽們，餘4成用來做公益，第一家簡餐店預定今年7月在北港鎮開張，報名可洽0937-006732陳雅芳或蔡岳儒服務處05-7732026。

(中時 )