與超強母雞侯友宜合照 參選人各顯神威

2018年04月27日 18:44 中時 葉德正

藍營超強母雞侯友宜27日再度新北市議員參選人拍定裝照，參選人各出奇招，希望能與侯合照後順利當選；被問到民進黨秘書長洪耀福說侯是朱立倫的第三任，侯直言「伊是擱再貢蝦毀」，還拉著年輕幕僚回應「比較像在影射陳菊與劉世芳之間的關係！」

侯友宜27日再度與黨籍議員合拍宣傳照，除「侯氏五招」，更與議員洪佳君合體展現跆拳道飛踢，議員楊春妹、宋與臻也換上原住民傳統服飾，有新莊媽祖婆稱號的議員黃林玲玲罕見拿下帽子，展現與平日不同氣質。

議員蔡淑君再度開臉書直撥與群眾互動，更帶來幼稚園的小朋友與侯友宜合照，同時秀出「認真大小事、新北市、幸福」等字樣。

議員陳明義也出動中性打扮的帥氣女兒，與侯友宜一同穿上女兒親自設計，印有陳明義頭像的「義起幸福」帽T。

對洪耀福指稱侯友是幫朱立倫選第三次，侯友宜大笑三聲後以台語說「伊是擱再貢蝦毀（他是又在講什麼）？」同時推出身後幕僚，表示年輕人也有話要說。

侯友宜辦公室新聞聯絡人賴冠群說，侯副確實是第一次參選，但洪秘書長一番話，「比較像在影射陳菊與劉世芳之間的關係！」、「民進黨若是決定台北市不提名，我們其實很期待聽到洪耀福怎麼說」；侯友宜也接著說，他想講的就是這樣。

(中時 )