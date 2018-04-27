嚴選在地食材入饌 舌尖上美味盡在eslite Tea Room

2018年04月27日 18:54 中時 徐力剛

熱前菜「豌豆燉飯.菲達起司.蘆筍.北海道干貝」。（圖片提供／ eslite Tea Room）

主餐「宜蘭櫻桃鴨

芥蘭

信義誠品以多種類藏書聞名國際，吸引國外旅客前來朝聖，坐落館內3樓eslite Tea Room提供各式輕食料理滿足徜徉書香的旅人味蕾。

Tea Room以法國路易十四皇室風格為設計主軸，寬敞空間搭配華麗燈飾與傢俱，帶領賓客穿越時光隧道回到過往輝煌。主廚親自走訪台灣各地，找尋當地時令食材入饌，希望透過美食傳遞特色台灣風味，全新母親節限定「春馨綻放」套餐，5月11日晚間至13日全天供應，套餐每人售價1580元＋10％，內含開胃菜、前菜、湯品、熱前菜、主餐、甜點及飲品，共7道料理。其中開胃菜「櫻桃番茄. 蕃茄冷湯. 紅烏龍茶凍. 醃漬小黃瓜」口感清爽，新鮮番茄搭配特製茶凍在口中化開，淡淡茶香繚繞舌尖，開啟沈睡味蕾。

熱前菜「豌豆燉飯.菲達起司.蘆筍.北海道干貝」以春天綠色田野欣欣向榮為靈感，嚴選台灣食材甜豌豆入饌，搭配蘆筍、菲達起司與干貝製作燉飯，墨綠色燉飯口感偏硬，可感受米心特殊嚼勁，上方以大顆干貝點綴。

主餐部分提供2種選擇，其中「宜蘭櫻桃鴨, 芥蘭, 醃漬白木耳, 陽明山山藥, 甜菜根鴨油醋」做工繁複，鴨肉軟嫩不柴，佐以蒜香白酒炒台灣芥蘭，令人食指大動。甜食主義者不可錯過「玫瑰.覆盆子.乳酪」，以乳酪慕斯為基底，放上食品級玫瑰花與覆盆子裝飾，口感酸甜無負擔。

(中時 )