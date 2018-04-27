苗警逮車手扣55萬贓款 突襲旅館查獲1公斤安毒

2018年04月27日 18:46 中時 陳慶居

偵查隊另埋伏逮捕車手，查扣55萬詐欺贓款。（陳慶居翻攝）

苗栗警分局針對詐欺ATM提款熱點利用大數據分析，規畫規巡邏及埋伏勤務，26日深夜在苗栗市中正路行庫旁巷道發現可疑男子，面談後交付物品，經盤查當場逮捕2名車手，查扣剛才「收水」的詐欺贓款55萬。27日清晨又赴頭份查獲1公斤安非他命，破案雙響炮。

警方調查，20歲張姓男子受詐欺集團指示，專責擔任轉交贓款的角色，曾轉交多次贓款，此次相約26日晚在苗栗市中正路巷弄內，交付贓款55萬給年僅17歲的王姓少年。

苗栗警方發現兩人行跡可疑，上前盤查後逮捕刑案，起獲贓款和提款卡與手機等。2人同一口徑向警方供稱，在網路求職網應徵工作，事先不知擔任運輸交通角色，警方依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，並建請聲請羈押以向上溯源。

分局長江建宏表示，不少詐騙集團會在求職網尋找急著找工作的目標，公司聯絡方式只留手機或Line帳號，並要求先提供私人帳戶的，都是詐騙陷阱。求職時要看清楚公司資料，或打聽一下是否是正派經營，避免淪為詐騙集團共犯。

苗栗警分局另掌握旅宿販毒情資，偵查隊副隊長陳增堭27日清晨5時率隊，會同頭份警方在一家汽車旅館展開圍捕查緝行動，在走廊埋伏等候毒販開門，再以優勢警力衝至房內控制31歲的黃姓男子，在桌上發現大量毒品、夾鏈袋及吸食器，警方依法查扣並將黃男送辦。

警方指出，黃嫌27日凌晨入住頭份市某汽車旅館，意圖從事毒品交易，警方掌握情資及時攔阻避免毒品流入市面危害社會。警方查扣安非他命12包、總重1061公克，三級毒品愷他命1包3.85公克及夾鏈袋兩大包，毒品市價逾200萬元，但黃男否認販毒。

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(中時 )