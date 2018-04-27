郁方拒送小孩到美國讀書 立家訓當虎媽

郁方與老公陳昱羲一起出席活動。（圖片提供：Diamond Bank）

友善列印
中時
郁方從小教育小孩要養成存款的習慣。（圖片提供：Diamond Bank）

狄鶯兒子在美疑似恐攻被捕，婚後育有2子1女的郁方，今出席《九大彩鑽盤商亞洲巡迴展》直播活動表示，自己從小苦過來的，送小孩出國讀書不建議去美國。她說，老公以前在美國唸書，「太清楚小孩子送美國日子過得太開心，尤其西岸校園風氣比較自由，很多朋友小孩去了都不想回來，因為台灣沒有同學，回來也沒有共同記憶。」若要送小孩去國外讀書，她會傾向送他們到比較有競爭力的地方，像距離台灣較近的上海，就是一個很好的選擇。

郁方透露，身邊很多朋友都會把小孩送到美國讀書，卻因為環境太自由，對小朋友來說反而不是好事，她覺得小孩在享樂、自由、喜好都被剝奪下，才會有奮發向上的動力，而小孩成長若沒有動力，反而沒法助長他們學會獨立。

所以郁方從小便訓練小孩獨立，她透露，兒子剛讀小學時便訓練讓他們一個人到巷口便利商店買東西，沒想到老公緊張到跟她說，「怎麼讓他一個人去便利商店買東西？」當時看到老公緊張的樣子，她只好到一樓門口，看著小孩走到便利商店，買完東西回到家，才一起上樓。她認為，「小孩子想要獨立應該放手讓他們獨立，一路上他們會經過雜貨店、洗衣店，都是認識的朋友，若遇到緊急狀況可以問他們。」根本不需要太擔心。

她說，兒子念的學校同學來自四面八方，幾乎沒有同學住在家裡附近，想要約出去也很困難，且家裡有訂下家訓「同學可以來家裡，但不能去人家家裡」，不准兒子到同學家過夜。她說，自己只能照顧他們到20歲，所以從小便養成他們儲蓄的習慣，並告訴他們要把壓歲錢、零用錢以及做家事賺到的錢存起來，等到20歲以後再用這筆錢去繳學費、房租跟吃飯，而目前兒子跟女兒在銀行存款，至少也有有6位數存款。

而5歲大的女兒目前就讀中班，從小看到珠寶會很興奮，但是看到假的就會丟地上不要玩，1歲多的時她把翡翠戒指戴在女兒手上，只見女兒當下笑得天花亂墜，但換上假的塑膠戒指，便立刻丟在地上，天生的「珠寶魂」，婆婆看到很開心，不擔心家業無人繼承。

(中時 )

蕭煌奇婚事進度「努力中」 備500… 李宣榕「讚聲」開唱 母親節送媽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。