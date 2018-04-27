郁方拒送小孩到美國讀書 立家訓當虎媽

2018年04月27日 18:50 中時 蕭雅玲

郁方從小教育小孩要養成存款的習慣。（圖片提供：Diamond Bank）

狄鶯兒子在美疑似恐攻被捕，婚後育有2子1女的郁方，今出席《九大彩鑽盤商亞洲巡迴展》直播活動表示，自己從小苦過來的，送小孩出國讀書不建議去美國。她說，老公以前在美國唸書，「太清楚小孩子送美國日子過得太開心，尤其西岸校園風氣比較自由，很多朋友小孩去了都不想回來，因為台灣沒有同學，回來也沒有共同記憶。」若要送小孩去國外讀書，她會傾向送他們到比較有競爭力的地方，像距離台灣較近的上海，就是一個很好的選擇。

郁方透露，身邊很多朋友都會把小孩送到美國讀書，卻因為環境太自由，對小朋友來說反而不是好事，她覺得小孩在享樂、自由、喜好都被剝奪下，才會有奮發向上的動力，而小孩成長若沒有動力，反而沒法助長他們學會獨立。

所以郁方從小便訓練小孩獨立，她透露，兒子剛讀小學時便訓練讓他們一個人到巷口便利商店買東西，沒想到老公緊張到跟她說，「怎麼讓他一個人去便利商店買東西？」當時看到老公緊張的樣子，她只好到一樓門口，看著小孩走到便利商店，買完東西回到家，才一起上樓。她認為，「小孩子想要獨立應該放手讓他們獨立，一路上他們會經過雜貨店、洗衣店，都是認識的朋友，若遇到緊急狀況可以問他們。」根本不需要太擔心。

她說，兒子念的學校同學來自四面八方，幾乎沒有同學住在家裡附近，想要約出去也很困難，且家裡有訂下家訓「同學可以來家裡，但不能去人家家裡」，不准兒子到同學家過夜。她說，自己只能照顧他們到20歲，所以從小便養成他們儲蓄的習慣，並告訴他們要把壓歲錢、零用錢以及做家事賺到的錢存起來，等到20歲以後再用這筆錢去繳學費、房租跟吃飯，而目前兒子跟女兒在銀行存款，至少也有有6位數存款。

而5歲大的女兒目前就讀中班，從小看到珠寶會很興奮，但是看到假的就會丟地上不要玩，1歲多的時她把翡翠戒指戴在女兒手上，只見女兒當下笑得天花亂墜，但換上假的塑膠戒指，便立刻丟在地上，天生的「珠寶魂」，婆婆看到很開心，不擔心家業無人繼承。

(中時 )