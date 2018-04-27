上半年度最大旅展將開跑！ 吃喝玩樂全下殺 最低近2折

2018年04月27日 19:02 中時 何書青

馬拉灣的阿酋灣和漂漂河設施。（麗寶樂園提供）

2018台北國際觀光博覽會5月4號至5月7日於台北世貿一館舉行，麗寶集團旗下的福容大飯店和麗寶樂園渡假區擴大規模攜手共同參展，更史無前例推出最低近2折之優惠，旅展現場也將邀請人氣賽車女郎以及福容大飯店廚藝總監阿基師與民眾同歡。

福容大飯店推出的「星級美味連鎖餐券」，成套銷售、買10送2，每張平均567元，即可到福容全台14個據點的中西日式、港點套餐或精彩自助百匯享用飯店美食，並且不分平、假日，不分午晚餐，讓民眾大省荷包。

而熱門的「聯合住宿套券」一樣成套銷售，買10張送1張，平均每張2454元。用1張就可任選福容旗下8間分店入住一晚，2張就能入住福容6間頂級休閒度假飯店，包括淡水漁人碼頭店、麗寶樂園店、東北角福隆店等；而今年是福隆國際沙雕藝術季11週年，即日起至7月15日，來自13國、28位國內外沙雕藝術家共同創作出76座令人驚艷的沙雕，持3張連鎖住宿券即可享受3天2夜觀海玩沙的愜意輕旅行。

麗寶樂園也結合飯店、賽車、摩天輪推出全包式住宿券，2日遊行程主攻家庭客，推出萬元有找的「馳騁四人麗寶假期」專案，1泊1食玩樂園還能開卡丁坐摩天輪，每人僅2499元，不必費心規劃，就能輕鬆享受度假超值行程。

雙人優惠也多，全台最大水上樂園馬拉灣適合消暑玩水，有剌激必玩的「大海嘯」、「極速勇士」超長滑水道、「阿酋彎」親子互動親水城等多樣設施，在旅展期間推出5折Cool浪清涼價，雙人門票999元（原價1800元），並且無論平、假日，甚至接下來的端午連假、7月暑假都能使用，水陸雙園雙人可擇一園區暢玩；搭乘全台最大天空之夢摩天輪套票雙人價450元；學生族群的最愛「密室逃脫」雙人僅599元。

而詢問度破表的麗寶國際賽車場，經國際汽車聯盟（FIA）評選為「亞洲最佳卡丁賽道」，原價近4000元的「Sodi+VR平日暢玩券」，旅展下殺近2折只賣999元，不但能下場實際駕駛最新款自法國引進的頂級卡丁車Sodi Kart，還能至VR虛擬實境體驗館，暢玩10款熱門遊戲，虛實交錯的全新玩法，刺激又熱血。此外，集團更豪氣加碼「1元競標」，包含原價千元的卡丁三六九雙人座卡丁體驗券、無限次玩探索樂園的暢遊卡以及福容聯合住宿券等。

(中時 )