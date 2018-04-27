直擊！健身房捕獲野生何潤東 消風肌肌一個月長回來

何潤東健身房健身，被記者捕獲。（林淑娟攝）

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何潤東健身房健身，被記者捕獲。（林淑娟攝）
何潤東健身房健身，被記者捕獲。（林淑娟攝）
何潤東健身房健身，被記者捕獲。（林淑娟攝）

何潤東27日在健身房運動時被媒體記者捕獲，之前他因導演、製作並主演TVBS《翻牆的記憶》，累到整個人憔悴暴瘦，結果才短短一個月不見，不僅消風的身材完全長回來，恢復昔日肌肉猛男模樣，他還自曝現在體重已達到人生巔峰的79公斤，且為了新戲角色需求，預計手臂還要再粗一大圈，希望破82公斤，「我還差一圈」。

何潤東原本赴大陸拍攝《鄧麗君之我只在乎你》，但他的戲份延宕，加上另一部古裝戲5月也即將開拍，他因此先回台趕著完成《翻牆的記憶》的後製剪接，並且為了新戲角色魁武的外型需求，每天上健身房把身材練回來，還配合高蛋白飲食，多吃牛肉、雞肉、鮭魚，「昨天才忍不住去吃了滷肉飯，因為過陣子去內地就吃不到了」。

被問老婆Peggy比較喜歡什麼樣子的他，何潤東說，老婆蠻喜歡他肉肉的樣子，「她不喜歡我穿黑襪、黑背心，因為覺得看起來壞壞的，如果肉肉的，看起來就比較乖、可愛，像宅男一樣。她比較喜歡我跟鈞甯演出《只要一分鐘》時，我肉肉胖胖的樣子。不過其實，都這麼多年了，她也無所謂啦！」倒是他的爸媽覺得光是肉眼看，都覺得現在他把肌肉練得太大了。

他之前身材大多維持在74、75公斤左右，拍《翻牆的記憶》時太累瘦到72公斤，最近健身壯到變79公斤，但他說，其實最近還固定看醫生治療氣喘，自嘲：「所以我只是外表看起來很壯，裡面是虛的！哈哈」。

(中時 )

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