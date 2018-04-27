「台灣之光」變身「台菜大使」! Jason Wang回台挑戰各家大廚

王凱傑昨現場裝飾母親節蛋糕，該節目將在母親節播出。（Star World）

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王凱傑和倪雅倫共同主持《傑出任務》。（Star World提供）

在《廚神當道美國版》第8季獲得亞軍並成為「台灣之光」的美籍台裔王凱傑，受邀回故鄉台灣拍攝料理實境節目《傑出任務》，他表示收到邀請時「好像在作夢」，「原本把愛吃的東西跟別人分享，這次又有機會！」他曾參演地獄主廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）節目，但竟然表示：「台灣評審和地獄廚神有得比！」

王凱傑解釋：「因為這次台灣評審都是大廚，對於食材非常了解，對料理要求很高！」尤其他之前在美國節目中製作台菜，也擔心過台灣觀眾會認為：「這個人怎麼做的亂七八糟！」但希望能夠透過不同方式製作、介紹台菜，他已經受邀前往香港、歐洲等地做菜、演講，成為名符其實的「台菜大使」，更表示願意開設像韓國節目《尹食堂》節目，將台菜推到全世界。

「食物是一種護照，可以認識不同文化。」王凱傑此行挑戰許多台灣在地食材，包含茭白筍、龍鬚菜等，但中間也遇上一些挫折，一度因沒有料理好魚刺，導致評審吃到魚刺，讓他淚灑拍攝現場，也令人見到他要求完美的一面。

倪雅倫擔任《傑出任務》主持人，她表示過去進廚房總是會被媽媽嫌棄「太大隻」，這次被王凱傑稱謂「二廚」相當開心，王凱傑則稱讚倪是「八爪章魚」：「才看到旁邊有點髒了，立刻就被她擦乾淨。」倪雅倫開玩笑說：「其實也是希望早點收拾完下班啦！」她此次也學到各種料理小技巧，提醒：「家裡可以備有研磨機，要磨薑或薑汁都很方便，另外就是一定要有紹興酒！」該節目5月13日起，每週日晚上10點全台美味首播！

(中時 )

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