徐國勇扯太陽花沒打警察 他怒：鬼扯！原來吃姑婆芋會失憶

洪孟楷以當時的影片和畫面打臉徐國勇，直指過去太陽花也是對媒體和員警大打出手！（翻攝洪孟楷臉書）

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中時電子報

行政院發言人徐國勇26日稱，太陽花不會對記者動粗、不會攻擊警察。國民黨發言人洪孟楷對此打臉說，民進黨政府說當時太陽花沒有動手，根本謊言！還是姑婆芋吃多了會失憶？他更以當時的影片和畫面還原真相，直指過去太陽花也是對媒體和員警大打出手！

洪孟楷在臉書指出，暴力應該譴責，但絕對不能雙重標準。八百壯士也好、太陽花也罷，有對執勤員警做的暴力行為絕對譴責，但絕對不要兩套標準。任何抗議都有立場和主張，但不該傷及無辜，所以這次八百壯士的抗爭有傷及和影響到記者、員警，以及不相干人員的部分，絕對給予譴責。

他點出，但過去太陽花也是對媒體和員警大打出手，尤其拿童軍繩等物品預謀勒、拉、扯，更是對於人命的嚴重傷害，而這些畫面不過才4年時間，已經被民進黨政府刻意忽略，難不成是當初就是幕後指使的影武者，所以現在才要盡可能地避免再提？

不過，在網路世界不會失憶，google更沒有吃到姑婆芋的問題，隨手搜尋，就能把相關新聞如實還原，並非鼓勵暴力，而是不要讓錯誤的訊息一再被誤導！

洪孟楷更po出太陽花施暴畫面指出，「歷史可以原諒，但不能被忽略」。這些新聞畫面是要告訴社會大眾，八百壯士並非一群惡意的野狼，而太陽花更不是一群純潔的小白兔，民進黨政府當初怎麼踐踏警察尊嚴，一上任馬上撤告的動作，就是對惡意犯罪的縱容，而這樣的做法，才是真正讓台灣法治失敗的主因！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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