日相安倍對南北韓積極的動作表示歡迎 但必須比對過去的宣言

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日本首相安倍晉三27日傍晚在首相官邸針對南北韓高峰會談的結果表示，南北韓過去也曾發表過宣言，會將這次的宣言與過去的宣言做比較、分析，再思考今後的對應。日本綁架受害人家屬對於南北韓宣言中沒提綁架問題表示失望。

安倍表示，「南北韓高峰會談認真地協商有關北韓無核化等議題，針對北韓各種懸案也朝總括性解決的方向進展，對於此積極的動作我們表示歡迎。」

他指出，「南北韓峰會結束後，強烈期待透過美朝高峰會談，北韓能採取具體的行動。同時將關注北韓今後的行動，為使綁架、核武、彈道飛彈等問題能獲得總括性的解決，也為迎接美朝峰會，美日韓仍將緊密合作，日本還將與中國、俄羅斯和國際社會合作。」

針對南北韓共同宣言的內容，安倍表示，「有關這次的宣言，過去的宣言中也曾有過，也有南韓前總統盧武鉉和北韓前總書記金正日之間發出的宣言，將與過去的宣言做比較、分析後，再思考今後的對應與作法。」

有關「擔不擔心日本被置於狀況外」之提問，安倍表示，「完全不會，日前與川普總統會談時，我們的基本方針完全一致，之後也與文在寅總統談過相關內容。」

有關峰會的內容，安倍表示，「有關具體的內容，南韓總統文在寅將會直接打電話跟我說明。」安倍也提及，南韓政府致力實現南北韓高峰會談，對於南韓政府的努力予以肯定的評價。

綁架受害人田口八重子的胞兄飯塚繁雄在接受NHK採訪時表示，南北韓高峰會談上完全沒有提及綁架問題，對於今天的結果感到非常失望，現在只有期待美朝會談了。

(中時 )

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