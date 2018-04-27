「城市琴人」丹尼爾哽咽謝歌迷 約定11月返台開唱

演唱〈Tell Then Who You Are〉時丹尼爾再度從舞台上跳下並走入歌迷群。（索尼音樂提供）

友善列印
中時
許多樂迷被丹尼爾深情歌聲打動落淚。（索尼音樂提供）

「城市琴人」丹尼爾（Daniel Powter）亞洲巡演昨晚(26日)睽違台灣六年在台北Legacy開唱，一口氣獻唱17首，第六次踏上台灣的丹尼爾在台上感性感謝台灣歌迷對他一路以來的支持，又是大合唱又驚喜地二度從舞台跳下近距離演唱，深情款款的歌聲更多次逼出歌迷感動眼淚，他和三位樂手成員演唱後更熱情和購買VIP限量門票的50位歌迷一一簽名還調皮變換不同合照pose，也和台灣歌迷預約今年11月要再度返台開唱！

丹尼爾昨晚以招牌T-shirt和戴帽造型率領三位樂手登台，演唱完〈Jimmy〉後大吐了一口氣試圖hold住情緒和歌迷對話，「我有點激動，甚至無法開口告訴大家自己多麼開心重回美麗的台灣演唱！」他一度難掩哽咽，「這是當初我發專輯時完全接納我的市場，我很久沒來了，看到每個人期待的樣子，我很抱歉這麼久才回來，我們極其幸運能夠在這演唱，誠摯地感謝所有親臨現場的歌迷。」現場呼喊「丹尼爾我愛你」掀起高潮！

接連演唱包括全新單曲〈Perfect For Me〉、催淚情歌〈Best Of Me〉、轟動全台名曲〈Free Loop〉等招牌金曲，台下歌迷大合唱，許多歌迷甚至被渲染力強大的嗓音與音樂逼出感動眼淚，連續演唱首10多首歌曲後，在〈Love You Lately〉與全體大合唱〈Whole World Around〉再掀轟動；隨後安可以傳唱全球的至尊神曲〈Bad Day〉出場，現場猶如KTV般嗨到最高點。

(中時 )

溫嵐官司結果出爐 經紀人曝近況 林依晨參與慈善競標殺出「程咬金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。