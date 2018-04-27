「城市琴人」丹尼爾哽咽謝歌迷 約定11月返台開唱

2018年04月27日 19:25 中時 徐桐炘

許多樂迷被丹尼爾深情歌聲打動落淚。（索尼音樂提供）

「城市琴人」丹尼爾（Daniel Powter）亞洲巡演昨晚(26日)睽違台灣六年在台北Legacy開唱，一口氣獻唱17首，第六次踏上台灣的丹尼爾在台上感性感謝台灣歌迷對他一路以來的支持，又是大合唱又驚喜地二度從舞台跳下近距離演唱，深情款款的歌聲更多次逼出歌迷感動眼淚，他和三位樂手成員演唱後更熱情和購買VIP限量門票的50位歌迷一一簽名還調皮變換不同合照pose，也和台灣歌迷預約今年11月要再度返台開唱！

丹尼爾昨晚以招牌T-shirt和戴帽造型率領三位樂手登台，演唱完〈Jimmy〉後大吐了一口氣試圖hold住情緒和歌迷對話，「我有點激動，甚至無法開口告訴大家自己多麼開心重回美麗的台灣演唱！」他一度難掩哽咽，「這是當初我發專輯時完全接納我的市場，我很久沒來了，看到每個人期待的樣子，我很抱歉這麼久才回來，我們極其幸運能夠在這演唱，誠摯地感謝所有親臨現場的歌迷。」現場呼喊「丹尼爾我愛你」掀起高潮！

接連演唱包括全新單曲〈Perfect For Me〉、催淚情歌〈Best Of Me〉、轟動全台名曲〈Free Loop〉等招牌金曲，台下歌迷大合唱，許多歌迷甚至被渲染力強大的嗓音與音樂逼出感動眼淚，連續演唱首10多首歌曲後，在〈Love You Lately〉與全體大合唱〈Whole World Around〉再掀轟動；隨後安可以傳唱全球的至尊神曲〈Bad Day〉出場，現場猶如KTV般嗨到最高點。

(中時 )