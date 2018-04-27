用電超量北市162校被罰2000萬 市府挨轟擺爛

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有家長向台北市議員許淑華投訴，校園用電有備載容量限制，但因為辦活動導致單一月份用電量爆增，超過與台電固定契約用量被罰，經統計去年北市有162校總共被罰2000萬，若要調高契約容量，還要收取超高額手續費，許淑華痛批台電搶錢，市府竟坐視不管、擺爛；北市教育局長曾燦金回應，會先盤點學校的用電容量、做法，並與台電協調，召開專案會議提出具體方案，一個月內回覆。

北市不少學校自行募款購置冷氣，許淑華表示，學校夏日用電量需求相對較高，冷氣設備、冷氣卡都要家長自掏腰包負擔，有家長向她陳情，學校辦理6月畢業典禮、9月開學典禮等活動，結果導致單電量激增，超出與台電的固定契約用量被罰。

許淑華以松山區民生國小為例，每年6月畢業典禮活動瞬間用電量暴增，單月就被台電罰了近10萬元，調閱資料發現，北市去年國中小、高中校園因用電超過契約容量，共有162所學笑遭台電開罰，總金額高達2000萬。

她指出，遭罰金額最高為仁愛國小56萬元，第二名是陽明高中因畢業典禮與開學季用電量大增遭罰54萬元，第三名幸安國小因辦理教師甄試等活動用電超標遭罰51萬元。

此外，許淑華說，學校向台電申請調高契約用量，卻要多繳「路線補助費」，一瓩要多付1759元，松山國小就因此多付17萬，台電這樣不合理契約備載容量限制、高額線路補助費，教育局不該無所作為，應該積極與台電談判，避免超約罰款轉嫁家長。

教育局對此強調，學校夏季用電超出契約容量，台電加收超約附加費並非屬罰款，部分學校在夏季期間，因天氣炎熱或對於臨時性活動，短期需額外增加用電，會開放學校申請臨時電，暫時提高契約容量，可有效避免超約用電。

(中時 )

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