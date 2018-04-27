被拍與鍾瑶看電影、和邵雨薇逛夜市！小樂堅持「不會改變自己生活」

2018年04月27日 19:40 中時 林淑娟

小樂吳思賢出席手遊代言慶功記者會。（育駿科技）

小樂吳思賢和粉絲開心拍大頭貼。（育駿科技）

「小樂」吳思賢代言的手遊《長生訣》在台上線獲得玩家們的廣大迴響，他27日，在紅娘的撒花簇擁下出席古式婚禮慶功記者會。他在現場與幸運玩家粉絲互動，進行《長生訣》知識問答，並接受接受粉絲熱情「告白」，粉絲樂得尖叫連連，最後再同框拍大頭貼，感謝玩家們的支持。

小樂近期趕拍戲，但他希望今年能夠發新專輯，因此努力抓中間空檔忙製作，但目前進度只完成4首歌，他也坦承通常拍戲就會進入角色的世界，較難抽離忙音樂，笑言下半年還要好好努力ㄍㄧㄥ一下！

倒是他為《長生訣》拍攝4支「女友視角」的TVC大受粉絲好評，裡頭有很多閃光，看得人甜蜜蜜，小樂說，拍攝時很害羞，因為現場很多工作人員，不若私下拍時那麼自然，又說可能家庭因素，從小就自然會撒嬌，因為自己排行老么，上有兩個姊姊，又跟姊姊感情很好，「所以不自覺會撒嬌，尤其是要她們買東西給我時」。問到跟對戲的女主角鍾瑶也會撒嬌嗎？小樂笑說：「玩的時候會啊，但有時對方聽了會直接翻白眼！」

吳思賢愛玩手遊，有時一玩兩、三個小時就過去，他也坦言自己閒不下來，在事業上貪心，歌手和演員的身份都想進步，因此若放個三、五天假就會想回歸工作，「我滿喜歡工作，是我的興趣，也是成就感的來源」。拍一檔戲會連續忙三、四個月，心靈最後都疲乏，他也勉勵自己，演到現在當了主角，責任也越來越大，會更加調整好自己。

對於感情，他順其自然，之前和鍾瑶看電影、邵雨薇逛夜市，都成了見報新聞，他苦笑說，都沒戀愛就被拍出新聞，但他也知道這是記者哥哥姊姊工作需要，自己不會介意，並自嘲：「若哪天出去沒人拍也滿可憐的。」他心態健康，並表示不會因此就避嫌不見面，「如果因為人家寫了什麼，就改變自己生活，會很痛苦。也不會因為被寫就少接觸，她就是我的好朋友，不會改變。」雖然自己豁達，也不介意媒體就是在工作，唯一的點在怕影響到女生，會不好意思。

(中時 )