國寶級演員梅芳 與劉引商螢光幕前互軋演技

2018年04月27日 19:43 中時 蕭雅玲

梅芳在《最後一站》飾演來富姨。（圖片提供：公視）

梅芳與劉引商兩位平均80.5歲的國寶級演員，日前一起參與公視《最後一站》演出，故事描述是導演自身生命的經驗，揉合了離別與陪伴的故事，梅芳在劇中飾演主角來富姨，劉引商則飾演跑出養老院的可憐老人，兩人在劇中大飆演技，連導演謝家忻都忍不住說大讚梅芳眼神很有戲，劉引商原本戲份不多，拍攝期間因精湛的演技，導演臨時把他戲份加碼，讓她成為第二主角。

《最後一站》將在4月29日晚間11點30分播出，故事敘述八十好幾的來富姨準備搬離獨居已久的公寓，從家門口坐上計程車，將自己最後一次做的紅豆餅，親自送到各地給過去熟悉的人們，是由謝家忻自編、自導的作品，藉由劇中主角「來富姨」的溫情，把陪伴的概念呈現出來，第一場離家坐上計程車的戲拍攝時，導演小聲的對梅芳說：「阿姨，我們簡單一點。」正式開拍時只見梅芳透過眉眼間的神情與細微變化，精準地把劇中來富姨的詮釋到位。

80歲的劉引商，這回在劇中飾演黃婆婆，拍攝期間的演繹能量強大，讓導演決定為她加戲，有一場戲場景在育幼院，拍攝現場劉引商瞬間變成「黃老師」，在現場幫忙管秩序，但小朋友們失控的吵鬧，讓她忍不住發了脾氣，還在在導演喊卡之後唸了小朋友們一頓。

(中時 )