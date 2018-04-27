陳施羽倒數二婚迎幸福 摟女兒蜜拍婚紗照

2018年04月27日 19:43 中時 蔡琛儀

洪榮宏前妻陳施羽即將在下個月21日於台北翡麗詩莊園，幸福二嫁外商公司主管高嘉聰，她近日才剛完成新書，終於可以開始好好規畫婚禮，昨她也開心分享婚紗照，拉著一對女兒入鏡，洋溢滿滿的甜蜜，對於將展開新的人生階段，每天心情也都非常愉悅，6月初全家還要一起到歐洲蜜月旅遊。

陳施羽也說，希望藉由自己的例子，來鼓勵在逆境的人，對未來一定要有信心陳施羽也說，希望藉由自己的例子，來鼓勵一下在逆境的人，對未來一定要有信心，「我很珍惜現在擁有的一切，因為我很努力。一年又一年，經過了『老我的死去』，我的生命才有機會重生。有過去的辛苦，才能更珍視現在的幸福。」3個孩子屆時也都會參加婚禮，她目前確定邀請紀寶如、高怡平、胡曉菁、宋達民及洪百榕夫妻到場，但對於是否邀前夫洪榮宏則還沒決定。

她日前到歐洲旅遊，被疑是跟未婚夫先行蜜月，她否認表示是和死黨同行，為了慶祝自己新書截稿犒賞自己，但由於出版社已在最後的編審階段，所以她還是帶電腦出國，以備隨時修稿，讓女兒聽了直碎念：「妳怎麼可以帶電腦去旅行？不准妳在旅行時工作，趕快收起來！」兒子將在8月出國讀書，她表示結束這次旅遊後想多陪陪孩子，畢竟兒子8月出國讀書後，未來半年才見得到一次了。

(中時 )