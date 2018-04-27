文在寅金正恩 聯合發表《板門店宣言》

2018年04月27日 20:21 旺報 張國威

韓聯社27日報導，南韓總統文在寅與北韓國務委員會委員長金正恩27日在韓朝邊境板門店舉行會談，並在會談結束後簽署《為促進韓半島和平、繁榮、統一的板門店宣言》（簡稱《板門店宣言》）。

根據宣言，韓朝爭取年內宣布結束戰爭狀態，實現停和機制轉換，併為構建牢固的永久性半島和平體制，努力促成韓朝美三方會談或韓朝美中四方會談。宣言稱，韓朝一致確認通過完全棄核實現半島無核化的共同目標，朝方日前主動採取的一系列措施為實現半島無核化做出巨大貢獻。

韓朝領導人商定定期舉行首腦會談，並通過熱線電話就民族重大事件深入交換意見，全面鞏固互信。為此，文在寅將於今秋訪問平壤。

根據宣言，為加強溝通、促進雙方民間交流與合作，韓韓將在開城開設常設聯絡辦事處。韓朝將努力解決民族分裂造成的一系列問題，舉行韓朝紅十字會會談協商離散親人團聚問題，在8·15光復節之際舉行離散親人團聚活動。

宣言指出，為實現民族經濟的平衡發展和共同繁榮，韓朝將積極落實《10·4宣言》所列項目，首先將採取切實措施連接並升級改造東海線及京義線鐵路和公路。

根據宣言，雙方將在不久的將來舉行高級別會談和各領域對話，為落實韓朝領袖會談達成的協議採取各種措施。

韓朝商定，將在陸海空等半島所有空間停止一切敵對行為，從5月1日起全面停止韓朝邊境喊話及散發敵對傳單。雙方還決定，將攜手參加2018雅加達亞運會等國際體育大賽，展現韓朝和諧、團結的面貌。

文在寅表示，北韓主動採取核凍結措施意義重大，這將成為半島完全無核化的起點。他說，金正恩委員長以豪邁氣魄營造今天的對話局面，並對雙方內容深廣的協議給與同意，我向他的勇氣和決心致敬。我們決定在自主決定民族命運的同時，為獲得國際社會支援與合作一起努力。

金正恩說，擁有相同血緣、歷史、文化和語言的韓朝將如同以往重新融為一體，盡享無盡繁榮。他還說，今天我們在韓朝和全世界人民注目下簽署了協議，為了不讓其如同以往協議一般半途而廢，我們將努力促膝溝通，力爭取得豐碩成果。

(旺報 )