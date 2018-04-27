兩韓峰會 學者張競：「一韓共表」給兩岸的啟發

北韓領導人金正恩（左2）的妻子李雪主（左）27日在兩韓峰會結束後抵達板門店和平之家準備出席晚宴，與南韓總統文在寅（右2）及其夫人金正淑（右）合影。（中央社/南北韓峰會共同採訪團提供）

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兩韓峰會正式揭幕，中華戰略學會研究員張競指出，由於雙方本來就預期到該會所將受到全球媒體關注程度，因此各項儀式象徵庶務細節上，都全力以赴爭取修潤本身國際形象機會。

張競分析，特別是平壤明顯是有意透過金正恩在和平之家簽名留言，強調其歷史開創性，同時再運用與幼童合影，消弭北韓好戰形象，因此整體公關策略來說，平壤實力確實不可輕視。

張競更強調，高峰會必須是「成交才能成局，成局才能成行」，所以能夠達成之協議，早就在會前議定，雙方領袖依據議定腳本過場演出。

張競分析，其實在相當程度上，兩韓此舉有盡在不言中之「一韓共表」，儘管未見得能夠在可預見之未來促成統一，但卻可以斬斷各方強權對於朝鮮半島未來發展，透過「一韓各表」公式胡亂操弄詮釋之空間，這或許是足供兩岸對於「一中共表」無端畏懼，必須死抱著「一中各表」力求苟且偏安者思考。

張競提醒，兩韓之間，此次是第三度高峰會，但是由於雙方在經貿與社會往來上缺乏堅實交流基礎，所有高峰會都是仰賴主政者主觀之強烈政治意志達成，但卻缺乏支持持續發展關係之客觀需求，所以前兩次高峰會後，才會有無以為繼現象，本次高峰會後，能否產生帶動實質往來關係發展，可能才是判定本次高峰會歷史定位之準繩。

張競亦坦言，兩岸對比與兩韓，民間往來雖然屢次受到臺灣內部政治情勢變化，產生打擺子般地冷熱交替影響，但是兩岸關係客觀基礎遠比兩韓為佳，這亦是決定未來歷史發展最關鍵因素。兩韓峰會是雙方領袖要創機造勢，而兩岸雙方只要順機用勢，就會獲得比兩韓更理想與穩定之和平環境。看到金正恩留書強調歷史由此開始，只希望臺北主政者不要被歷史所拋棄。

最後張競表示，若是期待兩韓透過峰會就能底定全局，解決所有困境與挑戰，這是不切實際期待。但是兩韓之間能夠獲得諒解與互信，就自然會壓縮強權藉機操弄之空間，要當棋子還是棋手，就是看本身能否有開創歷史之勇氣，兩韓峰會雖不可能讓兩岸師法，但卻不能否認其確實能有啟發。

(中時 )

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