鳳凰樂團二度來台開唱 遺憾沒能多品嚐台灣美食

2018年04月27日 20:09 中時 徐桐炘

出道20年的鳳凰樂團2度來台開唱，歌迷熱情態度讓他們印象深刻。（聯成娛樂）

出道近20年的法國搖滾天團Phoenix（鳳凰樂團）相隔4年二度來台開唱，27日中午才到台灣，進飯店短暫休息後旋即投入彩排工作，完全沒有大牌樂團架子的他們，僅要求以無鹽無油的清淡料理果腹；雖然2014年來台開唱時已嘗過如小籠包、水果等台灣美食，這次卻只能短暫停留台灣24小時，隔天一早又緊接著出發去北京巡演，他們遺憾表示：｢之前來台我們盡力嘗試了很多東西，但還有很多沒試過的呢！」

Phoenix帶來的一個半小時演出，征服全場近1500位樂迷，值得一提的是，為了幫大家暖身，主辦單位還特別邀請兩位熱愛Phoenix的創作歌手Riin（女孩與機器人主唱）和黃小楨，組成DJ RiinRiin+DJ Swiftie，要讓大家在正式演出開始前，就準備好迎接Phoenix的最佳狀態。

曾以《Wolfgang Amadeus Phoenix》橫掃美國告示牌另類及搖滾排行榜、更風光抱走第52屆葛萊美「最佳另類專輯」大獎，Phoenix在台灣擁有大批死忠樂迷支持，更讓樂迷津津樂道的是，擁有清亮性感聲線的主唱Thomas Mars更是法國知名女導演兼演員—蘇菲亞柯波拉的老公，實為才子佳人配傳為佳話。

(中時 )