「拔管」成定局 教育部駁回管中閔台大校長資格 重新進行遴選

管中閔確定無法就任台大校長。(圖/本報資料照)

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中時電子報

持續了將近4個月的台大校長遴選爭議，教育部在今天(27日)做出決定，確定將駁回管中閔當選資格，管中閔台大校長當選無效，並要求台大重新進行校長遴選作業，另外管中閔往後不得再參加遴選。

台大校長遴選風波從管中閔1月5日當選後，至今將滿4個月，教育部始終未發聘書，期間祭出多道「金牌」卡管，從獨董爭議到論文風波，再到赴陸兼職，儘管台大校長遴選委員會多次為管中閔背書，強調管的當選資格「無疑義」，但教育部置之不理，持續召開跨部會小組諮詢會議，引發各界不滿，如今確定駁回管中閔當選資格，勢必又將引起各界爭論。

另外教育部表示，經詳細檢視遴選過程，台大及當事人有經濟及法律上的重大利益未規避。

教育部確認「拔管」後，台大恐將面臨一年以上沒有校長的處境，如果教育部認定「遴選過程有瑕疵」，就必須先成立「檢討遴選小組」，之後再向校務會議報告後修正通過，這個過程起碼需時半年。接下來又必須重新成立遴選小組，教育部派出3人；校方、校友與社會人士各派9人，成立21人的遴選小組，又必須耗時2至3個月，接著需要7個月進行校長遴選，一切順利的話，保守估計也需要一年半的時程。但讓人擔心的是，管中閔這次遭受如此對待，還會有人願意參與競選台大校長之位嗎？

(中時電子報)

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