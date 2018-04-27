透過小朋友們鏡頭 觀看大人看不到的視野

2018年04月27日 20:17 中時 鄧博仁

楊守昕作品《色彩繽紛的大稻埕》。（鄧博仁翻攝）

王郁智作品。（鄧博仁翻攝）

小朋友的藍晒作品。（鄧博仁翻攝）

展出小朋友於作品上上色，產生另一種想像空間。（鄧博仁翻攝）

透過小朋友們的鏡頭，把雲拉近了，這是大人看不到的視野。

由財團法人基督教勵友中心及爵士攝影藝廊共同主辦的《兒少光影-好攝寶，妹》展覽是一群來自「基督教勵友中心」兒少攝影班的攝影展，其中「寶」為男生，「妹」是女生之意。

這是一群成長於台北市最邊陲與低收入戶比例最高區域的孩子們的攝影作品展，他們有著純真且樸實的個性。藉由攝影教學課程，他們追光嬉戲，從一個不起眼的多邊形石柱，可以變成數學裡的六角函數；一座橋墩轉個方向就是個軌道；一片葉子可以是小樹苗的想像。「我從來不會規定他們怎麼拍照，我只會給一個大方向或主題，讓小朋友們自己用自己觀看的角度去拍攝及創作。」策展人同時也是指導老師的黃麗珍如此表示。

「台北市基督教勵友中心」成立於1973年，今年正好是45周年。兒少攝影班則是成立於2009年， 課程歷經六位老師。此次展出的作品高達100多張，共挑選56位曾經參加過這攝影課程者作品參與展出 。作品以歷任指導老師與這群孩子相處的過程，所編輯的一系列影像故事。展覽分《影子遊戲》、《好樣》、《發現》、《童話》、《彩繪大稻埕》、《拼貼大稻埕》、《藍色小精靈》、《神奇光軌》八個子題。展覽有很多屬於兒少獨有的異想視界，讓我們依著他們的視野，進入他們的兒少時光且回望自己的過去。同時只要捐款1千元，即可於現場選擇一張作品典藏，金額將捐給台北市基督教勵友中心。

28日 (六)下午3點《兒少光影-好攝寶，妹》攝影展故事分享，將由策展人黃麗珍與大家分享與這群孩子互動的經驗以及「好攝寶，妹」的創作，並邀請「勵友中心」的孩子以及社工老師、臺灣藝術大學副教授姜麗華 、「永平國小」美術班老師張美玲，一起以輕鬆的方式即興對談。

展期：即日起至 5月 3日止

地 點：爵士攝影藝廊 (02) 2741-2256轉603

地 址：台北市八德路二段431號2樓(近敦化北路)

開放時間：周一至周日10：00-18：00

(中時 )