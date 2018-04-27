羽球亞錦賽》戴資穎戲耍何冰嬌 重登球后差兩步

戴資穎直落2輕取何冰嬌，殺入武漢亞錦賽女單4強。（資料照片／badminton photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

戴資穎27日在武漢羽球亞錦賽女單8強，遭遇左手持拍、身材壯碩的大陸女將何冰嬌，小戴將本身靈活與多變的特點發揮到極致，打得對手做出「柯P」式的無奈搔頭動作，只花31分鐘就以21比14、21比9搶下4強門票。

小戴只要再贏兩場，就能衛冕亞錦賽后冠，並奪回月中才失去的世界球后寶座，明與印度女將賽娜（Saina NEHWAL）拚搶決賽門票。小戴過去對戰賽娜取得10勝5敗優勢，包括最近8戰全勝，最近1次就是上月中的全英公開賽。賽娜上次擊敗小戴已是5年前的陳年往事。

何冰嬌是大陸新生代好手，但移動速度不夠快，被小戴的各種小球吊得團團轉。首局何冰嬌拿下第1分，第2分小戴立刻挑戰成功，並在2平後打出6比0強攻，一舉拉開比分，技術暫停後何冰嬌從未加差距縮小到4分以內，打了15分鐘就讓出首局。

次局戰況更為懸殊，小戴在1比3落後時，以一波8比0猛攻將對手定格。技術暫停後何冰嬌曾追成8比11，但隨後全看小戴表演，直接打出10比1的封關攻勢，收下4強門票。

台灣本屆亞錦賽共3組人馬殺入8強，稍早「台灣一哥」周天成面對世界排名17的桃田賢斗，沒能延續上月德國對決的取勝氣勢，以5比21、13比21無緣4強，生涯對戰桃田的成績成為2勝5敗。隨後還有李洋／李哲輝對決男雙第2種子、大陸組合劉成／張楠的硬仗。

(中時電子報)

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