金子半之助優雅天丼 新光三越台中店正式上市

專為女性設計的「錦天丼」，近日在新光三越台中店正式上市。（圖／曾麗芳）

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金子半之助以日本傳統炸物-天丼起家，致力於提供每個人都可以享用的華麗豪邁天丼。（圖／曾麗芳）

日本「金子半之助」創辦人-金子真也研發、全球第一款專為女性設計的「錦天丼」，3月14日在新光三越台北信義A8店推出後，廣受女性消費者的支持，近日搶在母親節檔期，錦天丼在新光三越台中店正式上市，果然吸引等著嘗鮮的排隊人潮。

根據2017年網路溫度計調查，台灣人喜歡的美食小吃前10名中，就有4項是炸物，顯示炸物深受國人喜愛！

不過，隨著健康意識逐漸抬頭，越來越多女性消費者在品嘗炸物之際，更希望可以吃得健康、減少身體負擔。金子半之助以日本傳統炸物-天丼起家，致力於提供每個人都可以享用的華麗豪邁天丼，但隨著市場逐漸多元，金子半之助創辦人、社長金子真也發現，品嚐豪邁天丼固然令人幸福，但大口品嚐海鮮，對女性顧客來說，形象上總會有些不便。

因此，為了讓女性可以優雅的品嚐，金子真也決心開發專屬於女性、可以顧及形象的品嚐又華麗豐富的天丼。

引進金子半之助的金御賞公司表示，台灣向是金子真也最重視的一塊市場，除了文化背景與飲食習慣相似外，早在進入台灣市場第二年，金子半之助在全台的銷售碗數、即創下百萬碗的佳績，讓金子半之助更加重視台灣這塊市場。

金御賞表示，為感謝台灣對金子半之助的支持與愛護，錦天丼在開發階段，金子社長就希望讓台灣的消費者在第一時間可以獨步全球，品嚐到世界第一碗專為女性設計的優雅天丼。

(工商 )

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