教育部球踢回遴選委員會 補齊資料再依程序報部

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旺報

燒了4個月的台大校長人事案，教育部周五終於得出結論！教育部常務次長林騰蛟27日晚間8點表示，台大遴委會委員和被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有的責任，進而對其他被推薦人形成偏頗和不公平競爭，另又出現明顯違背學術誠信規範的情況；教育部無法接受台大遴委會此次的遴選結果並駁回台大遴委會的決定，要求台大及台大遴委會重新符合相關規範後，再依程序報部。

至於一定會被相提並論的陽明大學，同樣也是校長候選人和遴選委員有獨董和董事的關係，林騰蛟表示監察院也正在調查此案，教育部也會請陽明大學釐清相關問題，「會用統一標準檢視陽明大學。」但他也強調陽明大學是已經選出當選人，也已經報教育部核聘之後才發現問題，教育部在核聘之前並不知曉；針對記者詢問陽明大學校長郭旭崧是否需要請假迴避？林騰蛟表示：「不需要，因為已經聘任。」

有記者問到，教育部新聞稿中完全沒有提到管中閔赴大陸兼職，林騰蛟表示，教育部兩次跨部會小組，也請相關部會釐清，「目前並沒有發現管中閔兼職兼課有違反重大行政的部分。」但他也補上一句：「檢調單位也在查證當中，未來如果有發現違法，教育部也會依法做後續處理。」

(旺報 )

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