越南詐騙案 5台人被判12年至18年監禁

2018年04月27日 21:52 中時 蔡致仁

越南胡志明市法院經過幾天開庭審理一宗跨國詐騙案，26日對涉案被告判刑，其中5名台灣籍被告分別被判12年至18年不等的有期徒刑。

越南媒體news.zing.vn引述法院報導，警方於2016年4月接獲許多被害人報案，表示遭電話詐騙，手法是假冒警察機關名義，以電話通知被害人，因查案時發現被害人遭歹徒冒名申辦帳戶，涉嫌違法行為，要求被害人將錢轉帳到指定帳戶檢查，從而騙取錢財。

報導說，共有13名當地被害人被騙取錢財約64億越盾（約28萬美元）。警方隨後展開調查，逮捕多名涉案嫌犯，其中包括5名台灣人，即1990年生的Liu En Hsiang、1992年生的Peng Kang Yu、1992年生的Lu Shih Wei、1986年生的Huang I Jen與1978年生的Hsieh Chia Chun。

起訴書表示，這幾名台灣人於2016年2月由一個在台灣的詐騙集團派到越南，尋找與勾結當地相關人士，開立銀行帳戶，採用上述詐騙手法行騙越南民眾。

報導說，胡志明市法院經過幾天開庭審理，昨天以「詐騙他人財產罪」分別對Liu En Hsiang、Peng Kang Yu與Lu Shih Wei判處18年、14年與13年有期徒刑，Huang I Jen與Hsieh Chia Chun則被判12年有期徒刑。

(中時 )