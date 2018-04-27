越南詐騙案 5台人被判12年至18年監禁

友善列印
中時

越南胡志明市法院經過幾天開庭審理一宗跨國詐騙案，26日對涉案被告判刑，其中5名台灣籍被告分別被判12年至18年不等的有期徒刑。

越南媒體news.zing.vn引述法院報導，警方於2016年4月接獲許多被害人報案，表示遭電話詐騙，手法是假冒警察機關名義，以電話通知被害人，因查案時發現被害人遭歹徒冒名申辦帳戶，涉嫌違法行為，要求被害人將錢轉帳到指定帳戶檢查，從而騙取錢財。

報導說，共有13名當地被害人被騙取錢財約64億越盾（約28萬美元）。警方隨後展開調查，逮捕多名涉案嫌犯，其中包括5名台灣人，即1990年生的Liu En Hsiang、1992年生的Peng Kang Yu、1992年生的Lu Shih Wei、1986年生的Huang I Jen與1978年生的Hsieh Chia Chun。

起訴書表示，這幾名台灣人於2016年2月由一個在台灣的詐騙集團派到越南，尋找與勾結當地相關人士，開立銀行帳戶，採用上述詐騙手法行騙越南民眾。

報導說，胡志明市法院經過幾天開庭審理，昨天以「詐騙他人財產罪」分別對Liu En Hsiang、Peng Kang Yu與Lu Shih Wei判處18年、14年與13年有期徒刑，Huang I Jen與Hsieh Chia Chun則被判12年有期徒刑。

(中時 )

日財務省官員性騷女記者被處減薪… 文在寅路線：搞定青年和勞工 然…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。