藻礁專家閉門會議 環團丟鞋抗議

2018年04月27日 21:16 中時 廖德修

藻礁專家會議不開放旁聽，環團人士到環保署外抗議。（廖德修）

環保署今（27）日下午2點舉行大潭藻礁生態專家會議第3次延續會議，讓專家學者充分發言，再把他們的意見送到專案小組會議中參考。由於今天不開放民眾旁聽，環保、公民團體相當不滿，下午1點半會到場外抗議，再輪流發表演講，最後則把鞋子丟向環保署招牌以示抗議！

今天的會議中有多位學者專家表達應該保護藻礁的立場，環評委員鄭明修強烈主張台北港才是中油第三天然氣接收站最合適的地點。生態學者劉靜榆甚至說，藻礁不僅可以固定海岸線，且綿延2、30公里，更可阻絕敵船靠岸，具有國防功能。

環保署長李應元在會議中偕同副署長詹順貴前來向學者專家致意，詹順貴說，如果專家們覺得還需要討論，下次仍會召開專家會議。對於在署外抗議的環團人士，詹順貴則說，周二曾在第2次延續會議中讓他們暢所欲言，這些意見也會送到專案小組會議中討論，到時環團也可以到場並提出意見。

環團表示，由於明天下午要舉行「藻礁永存」音樂會，大部分的人都去布置場地了，實在沒有多餘的人力到場加入抗議，因此帶來137雙鞋子，男女老幼均有，整齊排列在環保署外的通道。

環團代表陳椒華教授表示，觀塘開發案涉及不當黨產交易，當地的生態調查也還在進行中，呼籲環保署繼續召開專家會議，把所有的問釐清後再進行下個階段的環評動作，別只想著儘快走完程序。

(中時 )